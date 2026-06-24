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Alibaba оспорит включение в чёрный список Пентагона в суде

В начале этого месяца американское оборонное ведомство включило китайскую Alibaba в перечень компаний, подозреваемых в связях с китайскими военными. Это грозило китайскому гиганту интернет-торговли серьёзными финансовыми потерями, поэтому Alibaba решила оспорить данные действия Пентагона в американском суде.

Источник изображения: Alibaba

Источник изображения: Alibaba

Соответствующий иск, как поясняет Reuters, был подан законными представителями Alibaba в федеральном суде города Сан-Хосе, штат Калифорния. В тексте иска китайская компания отмечает, что обвинения в её связях с китайскими государственными и оборонными структурами со стороны Министерства обороны США не имеют под собой никаких оснований. По словам истца, Alibaba управляется независимым советом директоров, никто из них не связан с китайскими оборонными структурами. Холдинг занимается продуктами и услугами, предназначенными для сегмента розничной торговли, логистики и информационных технологий корпоративного уровня — эта деятельность никак не связана с вооружениями, оборонными технологиями или разведкой, как отмечается в иске. Alibaba настаивает на своём удалении из этого списка Пентагона.

Само по себе включение в перечень компаний, подозреваемых в связях с китайскими военными, не влечёт моментального наложения санкций, но его фигуранты теряют доступ к американским государственным заказам. Помимо Alibaba, иск к американскому правительству за своё включение в этот список 11 июня успела подать китайская биотехнологическая компания WuXi AppTec. Последняя редакция перечня пополнилась именами Baidu, BYD и Nio — две последние компании являются китайскими автопроизводителями, которые с оборонным сектором КНР никак не связаны. Alibaba утверждает, что её упоминание в подобном списке уже причинило компании непоправимый ущерб. История противостояния китайских компаний с американскими военными в судебной сфере содержит примеры благоприятных исходов для первых — в мае 2021 года Xiaomi удалось доказать в американском суде, что она была включена в «чёрный список» Пентагона по ошибке.

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Теги: alibaba, пентагон, санкции, сша, иск
alibaba, пентагон, санкции, сша, иск
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