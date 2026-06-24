Tesla обвинила водителя в недавнем громком ДТП с наездом на жилое здание, хотя автопилот была активен

Нередко электромобили Tesla попадают в ДТП, подразумевающие наезд на неподвижные препятствия или даже строения. Их динамические характеристики при этом определяют высокую кинетическую энергию в момент столкновения и могут приводить к печальным последствиям. По данным компании, наезд Tesla Model 3 на дом в Техасе, в результате которого погибла его жительница, был спровоцирован действиями водителя, а не автопилотом.

Компания проводит анализ записей «чёрного ящика» каждого электромобиля, попавшего в аварию, и в случае с техасским происшествием имеет основания утверждать, что управлявший машиной Майкл Батлер (Michael Butler) за секунды до происшествия перехватил управление у автоматической системы FSD, прожав педаль акселератора до упора. При этом он двигался по жилому кварталу на своём электромобиле Tesla Model 3 в техасском городке Кейти. После нажатия водителем педали акселератора скорость машины возросла до 117 км/ч, в результате чего он не справился с управлением и врезался в стену жилого дома у дороги, нанеся его 76-летней жительнице несовместимые с жизнью травмы. По данным Tesla, даже после столкновения со стеной дома водитель продолжал давить на педаль акселератора.

Илон Маск (Elon Musk) ещё на начальном этапе расследования отмёл версию с виновностью автоматической системы FSD в столкновении с домом. По его словам, в черте города бортовая автоматика Tesla не допускает превышения разрешённой скорости, а обстоятельства ДТП позволяли говорить о том, что машина двигалась с высокой скоростью. Допрошенный полицейскими 44-летний водитель Tesla Model 3 утверждал, что машина находилась под управлением автоматики. К несчастью, жительница пострадавшего кирпичного дома в момент столкновения находилась в центре комнаты, стену которой и снёс электромобиль. Скорее всего, желавший обуздать автопилот водитель сперва перепутал педали, нажав акселератор вместо тормоза, а затем в состоянии паники не смог корректно оценить ситуацию. Специалисты давно предупреждают, что человек в момент переключения между режимом автопилота и классическим управлением транспортным средством является «слабым звеном» в системе безопасности, поскольку он не так собран и сконцентрирован, как в условиях полного управления машиной. Время реакции заметно увеличивается, поэтому часть экспертов считает полный автопилот более безопасным для окружающих, чем системы более низкого уровня автономности, допускающие переключение на человека.