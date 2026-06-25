«Звёздный разум» заполнит орбиту: SpaceX назвала будущую миллионную группировку ИИ-спутников Starmind

Глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) снова обратился за вдохновением к звёздам. На днях он подтвердил, что запланированная спутниковая группировка с ускорителями искусственного интеллекта на борту будет называться Starmind («Звёздный разум»). Таким образом, Starmind продолжит традицию «звёздных» названий в номенклатуре SpaceX, вслед за Starship, Starlink, Starshield, Starfall и Starbase.

«В космосе всегда солнечно! — заявил Маск. — Запуск группировки из миллиона спутников, работающих в качестве орбитальных центров обработки данных, — это первый шаг к созданию цивилизации уровня II по шкале Кардашёва, способной использовать всю энергию Солнца, поддерживая при этом приложения на основе ИИ для миллиардов людей уже сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества».

Шкала Кардашёва — гипотетический способ оценки технологического развития цивилизации, основанный на количестве энергии, которое она может использовать для своих нужд. Шкала была представлена в 1964 году советским радиоастрономом Николаем Кардашёвым в работе «Передача информации внеземными цивилизациями». Цивилизация I типа использует все доступные энергетические ресурсы, имеющиеся на планете; цивилизация II типа использует всю энергию своей звезды; III типа — своей галактики.

«Благодаря прямому использованию практически постоянной солнечной энергии с минимальными эксплуатационными и техническими затратами, эти спутники преобразят наши возможности масштабирования вычислительных мощностей», — уверен Маск.

Starmind — не первое «звёздное» название для Маска. Вот список других:

Starship («Звёздный корабль»): многоразовая ракета-носитель следующего поколения SpaceX, самая большая и мощная ракета из когда-либо построенных. Starship, по мнению Маска, сделает освоение Марса экономически целесообразным.

Starbase («Звёздная база»): предприятие компании в Южном Техасе, которое служит производственным и пусковым центром для Starship. В мае 2025 года получило статус города.

Starlink («Звёздная связь»): широкополосная сеть SpaceX на низкой околоземной орбите, самая большая спутниковая группировка из когда-либо созданных — сейчас она включает почти 10 700 активных устройств и их число постоянно растёт.

Starshield («Звёздный щит»): модифицированная версия спутника Starlink, выполняющая задачи по обеспечению национальной безопасности для правительства США, ориентированная на наблюдение за Землёй, связь и размещение полезной нагрузки.

Starfall («Звёздопад»): недавно представленная SpaceX беспилотная возвращаемая капсула, предназначенная для безопасной доставки материалов с орбиты на Землю.

Starmind, пожалуй, самый амбициозный из всех этих звёздных проектов. Если всё пойдёт по плану, мегагруппировка будет примерно в 100 раз больше, чем нынешняя версия Starlink.

Тема «звёзд» явно вытеснила предыдущую систему наименований SpaceX. Компания назвала свою первоначальную линейку ракет Falcon («Сокол») в честь «Тысячелетнего сокола», корабля Хана Соло во вселенной «Звёздных войн», а затем использовала ту же тему хищных птиц для ракетных двигателей Merlin («Кречет») и Kestrel («Пустельга»). Двигатель для Starship не изменяет «птичьей» теме: он называется Raptor («Хищная птица»).