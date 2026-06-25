Акции Apple упали более чем на 5 % после резкого повышения цен на MacBook и iPad

Сегодня Apple официально объявила о повышении цен на MacBook и iPad на 15–20 %. Ранее генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook) заявил, что «никогда не видел ничего подобного ни в одной области за более чем 40 лет». По его словам, из-за дефицита и роста стоимости памяти и накопителей сохранить прежние отпускные цены просто невозможно. Акции Apple подешевели более чем на 5 %, это стало самым сильным падением с апреля 2025 года.

По словам Apple, индустрия потребительской электроники столкнулась с беспрецедентным вызовом. Быстрое расширение центров обработки данных для ИИ привело к необычайному росту спроса на память и накопители. Apple признала, что «достигла точки, когда нам необходимо начать повышать цены на ряд продуктов», и не исключила их дальнейшего роста в будущем.

Кук признал, что Apple больше не может полностью защитить клиентов от резкого роста цен на компоненты, связанного с бумом искусственного интеллекта. «Это столетний потоп, — заявил он. — Я никогда не видел ничего подобного ни в одной области за более чем 40 лет».

По данным аналитической компании Counterpoint Research, цены на память и хранилища за последние три квартала выросли в четыре раза, поскольку поставщики перенаправляют свои производственные мощности на высокоскоростную память, используемую в серверах для ИИ. В частности, Micron только что сообщила о четырёхкратном увеличении выручки и росте валовой прибыли с 39 % год назад до 84,9 % в последнем квартале, что побило рекорды роста Nvidia и Meta✴.

По мнению аналитиков Counterpoint Research увеличившаяся стоимость компонентов может добавить примерно $200 к себестоимости каждого iPhone. Они прогнозируют повышение цен на все смартфоны Apple примерно на $150-200. Эксперты компании IDC прогнозируют рост средней продажной цены Apple на 12 % в этом году, чему способствуют более широкий ассортимент продукции и ожидаемый запуск складного iPhone.

Развитие ИИ даёт Apple ещё одну причину делать акцент на конфигурациях с большим объёмом памяти. Эксперты ожидают, что все новые модели iPhone будут оснащены 12 Гбайт оперативной памяти, поскольку Apple стремится обеспечить доступ ко всему набору функций Apple Intelligence для всех новых устройств. Это позволяет компании обосновывать рост цен более мощным оборудованием.

Так выглядят сегодняшние изменения цен на устройства Apple в базовых конфигурациях: