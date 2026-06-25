Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Акции Apple упали более чем на 5 % после...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции Apple упали более чем на 5 % после резкого повышения цен на MacBook и iPad

Сегодня Apple официально объявила о повышении цен на MacBook и iPad на 15–20 %. Ранее генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook) заявил, что «никогда не видел ничего подобного ни в одной области за более чем 40 лет». По его словам, из-за дефицита и роста стоимости памяти и накопителей сохранить прежние отпускные цены просто невозможно. Акции Apple подешевели более чем на 5 %, это стало самым сильным падением с апреля 2025 года.

По словам Apple, индустрия потребительской электроники столкнулась с беспрецедентным вызовом. Быстрое расширение центров обработки данных для ИИ привело к необычайному росту спроса на память и накопители. Apple признала, что «достигла точки, когда нам необходимо начать повышать цены на ряд продуктов», и не исключила их дальнейшего роста в будущем.

Кук признал, что Apple больше не может полностью защитить клиентов от резкого роста цен на компоненты, связанного с бумом искусственного интеллекта. «Это столетний потоп, — заявил он. — Я никогда не видел ничего подобного ни в одной области за более чем 40 лет».

По данным аналитической компании Counterpoint Research, цены на память и хранилища за последние три квартала выросли в четыре раза, поскольку поставщики перенаправляют свои производственные мощности на высокоскоростную память, используемую в серверах для ИИ. В частности, Micron только что сообщила о четырёхкратном увеличении выручки и росте валовой прибыли с 39 % год назад до 84,9 % в последнем квартале, что побило рекорды роста Nvidia и Meta.

По мнению аналитиков Counterpoint Research увеличившаяся стоимость компонентов может добавить примерно $200 к себестоимости каждого iPhone. Они прогнозируют повышение цен на все смартфоны Apple примерно на $150-200. Эксперты компании IDC прогнозируют рост средней продажной цены Apple на 12 % в этом году, чему способствуют более широкий ассортимент продукции и ожидаемый запуск складного iPhone.

Развитие ИИ даёт Apple ещё одну причину делать акцент на конфигурациях с большим объёмом памяти. Эксперты ожидают, что все новые модели iPhone будут оснащены 12 Гбайт оперативной памяти, поскольку Apple стремится обеспечить доступ ко всему набору функций Apple Intelligence для всех новых устройств. Это позволяет компании обосновывать рост цен более мощным оборудованием.

Так выглядят сегодняшние изменения цен на устройства Apple в базовых конфигурациях:

  • MacBook Neo: с $599 до $699;
  • MacBook Air: с $1099 до $1299;
  • MacBook Pro: с $1699 до $1999;
  • iPad Air: с $599 до $749;
  • iPad Pro: с $999 до $1199.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple подняла цены на все Mac и iPad на $100–1300 — причина та же, что и у всех
Тим Кук признался, что дефицит памяти вынудит Apple поднять цены на свои устройства
Акции Intel подскочили в цене на 14 % после появления информации о сделке с Apple
Почти половина новых смартфонов уже выходит с генеративным ИИ — в следующем году их станет большинство
«Как в прошлом году больше не будет»: Lenovo не верит, что память когда-либо подешевеет
Суверенный российский ИИ под угрозой — за три года заморожены десятки проектов по строительству ЦОД
Теги: apple iphone, apple ipad, macbook pro, macbook, повышение цен, дефицит
apple iphone, apple ipad, macbook pro, macbook, повышение цен, дефицит
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
IBM представила первый 0,7-нм техпроцесс и трёхмерную архитектуру наностековых транзисторов
Samsung представила Galaxy A27 5G — недорогой смартфон с ИИ и шестью годами обновлений Android
Нашумевший симулятор выживания DayZ получит продолжение — Bohemia Interactive официально анонсировала DayZ 2
Телескоп «Джеймс Уэбб» помог разгадать загадку странной розовой планеты в 57 световых годах от Земли
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
Код в мешке: Rockstar снабдила «дисковую» версию GTA VI для PS5 региональными ограничениями 20 мин.
Несколько лет разочарований с Destiny 2 обернулись для Bungie массовыми увольнениями, но разработчики «должны гордиться» собой 2 ч.
ИИ-модель Wildberries вошла в топ-3 русскоязычного бенчмарка MERA 2 ч.
Adobe купила разработчика ИИ для повышения качества изображений и видео Topaz Labs 2 ч.
Глава Epic Games раскритиковал Valve за «очень безответственную» политику Steam в отношении генеративного ИИ 3 ч.
Ролевой боевик Enshrouded с выживанием в волшебном мире и кооперативом на 16 человек скоро выйдет из раннего доступа — дата релиза и новый трейлер 3 ч.
Московский суд оштрафовал Apple на 500 000 рублей, но дело не в удалении VK 3 ч.
Инженерные профессии оказались наиболее устойчивы в эпоху ИИ 4 ч.
Google продолжает терять ИИ-таланты — ещё двое исследователей ушли в Anthropic 4 ч.
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС 6 ч.
Акции Apple упали более чем на 5 % после резкого повышения цен на MacBook и iPad 3 мин.
Эволюция гольф-кара: выходцы из Apple и Audi создали электрический багги для дорог общего пользования за $25 000 2 ч.
Французский ретейлер подшутил над Steam Machine за €1039, предложив свою Stim Machine c RX 9060 XT чуть дешевле 2 ч.
Leica выпустила 44-Мп полнокадровую камеру SL3-P за $6690 — она займёт нишу между SL3 и SL3-S 2 ч.
«Звёздный разум» заполнит орбиту: SpaceX назвала будущую миллионную группировку ИИ-спутников Starmind 3 ч.
Apple подняла цены на все Mac и iPad на $100–1300 — причина та же, что и у всех 4 ч.
Qualcomm анонсировала HBC — альтернативу HBM на базе LPDDR 5 ч.
Представлен Samsara Tracking Label — Bluetooth-наклейка для отслеживания грузов в пути 6 ч.
Около трети проектов новых ЦОД в России приостановлены 6 ч.
FSR 4.1 замедлила Radeon RX 7000 на 7–14 % по сравнению с FSR 3.1, зато заметно улучшила картинку 6 ч.