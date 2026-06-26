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Китайские ИИ-чипы в этом году захватят 79 % домашнего рынка — лидирует Huawei

Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) хоть и любит причитать, что из-за американских санкций доля продукции его компании на рынке КНР сократилась до нуля, в известной степени прибедняется. По мнению аналитиков TrendForce, зарубежные поставщики ИИ-чипов в этом году ещё смогут претендовать на 21 % китайского рынка, хотя оставшиеся 79 % и достанутся местным компаниям.

Источник изображения: Cambricon Technologies

Источник изображения: Cambricon Technologies

В прошлом году, по данным источника, на долю AMD, Nvidia и возможных других иностранных поставщиков ИИ-чипов приходилось 34 % китайского рынка. Независимые китайские поставщики чипов, включая Huawei и Cambricon, в этом году увеличат свою долю на китайском рынке с 46 до 56 %, а локальные интернет-гиганты, которые разрабатывают собственные ИИ-чипы, укрепят позиции на китайском рынке с 20 до 23 %. Другими словами, национальные поставщики ИИ-чипов по итогам текущего года смогут занять 79 % рынка в Китае.

С одной стороны, поставкам передовых западных ИИ-чипов в Китай мешают американские санкции. С другой стороны, власти КНР настаивают на скорейшем импортозамещении в такой стратегически важной отрасли, как генеративный искусственный интеллект. Те же ускорители Nvidia H200 не смогли попасть в Китай, поскольку даже при наличии разрешения со стороны американских властей, одобрение на ввоз со стороны китайской таможни получено не было.

ByteDance и Alibaba, по мнению аналитиков TrendForce, станут крупнейшими разработчиками ИИ-чипов из числа игроков китайского рынка информационных технологий. Первая располагает подразделением Kunlunxin, вторая — T-Head, и оба специализируются на разработке ИИ-чипов для нужд материнских компаний. Западные интернет-гиганты давно уже задают подобный тренд: Google и Amazon, а также Microsoft и Meta разрабатывают чипы для собственных нужд.

На мировом рынке объёмы поставок ИИ-серверов в этом году должны увеличиться более чем на 28 %, как отмечает TrendForce. В мировых масштабах по итогам следующего года Nvidia сохранит за собой 64 % рынка ИИ-чипов, на втором месте окажется AMD с её 8,6 %. Впрочем, китайские поставщики не так уж сильно отстанут от некоторых представителей Запада, поскольку сообща по итогам 2027 года получат 20 % мирового рынка ИИ-чипов. Главным фактором риска для гармоничного развития мирового рынка ИИ-чипов останутся геополитические конфликты и вопросы, связанные с таможенными тарифами, по мнению аналитиков TrendForce.

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Теги: китай, китайские производители, ии, ии-чип, аналитика
китай, китайские производители, ии, ии-чип, аналитика
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