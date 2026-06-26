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Акции технологических компаний продолжают дешеветь по всему миру из-за опасений по поводу ИИ

Акции технологических компаний по всему миру показали отрицательную динамику. Одним из спровоцировавших падение факторов стали опасения инвесторов по поводу роста цен на инфраструктуру искусственного интеллекта, пишет CNBC.

Источник изображения: Maxim Hopman / unsplash.com

Источник изображения: Maxim Hopman / unsplash.com

Перед открытием торгов просели ценные бумаги производителей чипов: Intel подешевела более чем на 3 %, Sandisk — на 4,74 %, Arm — на 3,66 %, Marvell — на 3,29 %. На открытии рынка снизились акции крупнейших европейских производителей микросхем и связанных с ними игроков: ASML упала на 0,83 %, Infineon — на 2,96 %, ASM International — на 3,67 %, ST Microelectronics — на 2,95 %, Be Semiconductor — на 3,25 %. Ценные бумаги финансового конгломерата SoftBank Group потеряли более 12 %. Четвертую сессию подряд снизился индекс Nasdaq Composite — на 0,46 %: Micron с её положительными финансовыми результатами оказалась бессильной перед падением акций Apple на 6 %.

Энтузиазм инвесторов в отношении SoftBank могли снизить новости, что OpenAI планирует перенести своё первичное публичное размещение акций (IPO) до следующего года, стремясь обеспечить высокий спрос при оценке в $1 трлн. Новая сделка Qualcomm и Meta по производству чипов для центров обработки данных окажется позитивной для Arm за счёт роялти.

Слабые результаты показали сегодня и азиатские рынки. В Южной Корее акции SK Hynix упали более чем на 8 %, Samsung Electronics потеряла около 9 %, технологический инвестиционный холдинг SK Square показал снижение на 9,43 %, LG Electronics — на 3,5 %. В Японии Advantest подешевела почти на 10 %, Tokyo Electron — на 3,21 % Тайваньская TSMC снизилась на 2,09 %, Hon Hai (Foxconn) — на 3,5 %. В Китае Tencent потеряла 2 %, Alibaba — более 6 %, Baidu — более 4 %, Xiaomi — 3,7 % в последний час торгов, SMIC рухнула на 6,9 %.

На Уолл-стрит падение возглавила Apple, объявившая о повышении цен на компьютеры Mac и планшеты iPad из-за подорожания компонентов. Это усилило опасения, что стремительный рост цен на полупроводники может сократить маржу технологических гигантов. Microsoft также объявила о повышении цен на консоли Xbox, и её акции подешевели на 3,5 %; снижение показали бумаги Alphabet и Meta Platforms.

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Теги: акции, биржа, падение
акции, биржа, падение
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