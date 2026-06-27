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Акции SpaceX будут включены в индекс Nasdaq 100 по ускоренному варианту, расширив доступность для инвесторов

Оператор биржевого индекса Russell накануне подтвердил, что акции SpaceX будут включены в версию индекса Nasdaq 100 уже 7 июля, сократив традиционный для подобных случаев срок ожидания после IPO, которое состоялось 12 июня. Это позволит открыть косвенный доступ к акциям SpaceX более широкому кругу инвесторов и теоретически будет способствовать дальнейшему росту их курса.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

По сути, Илон Маск (Elon Musk) очередной раз демонстрирует работу принципа «если нельзя, но очень хочется, то можно», поскольку для его компании SpaceX биржевой оператор делает послабление с точки зрения сроков включения акций эмитента в индекс и требований к прибыльности, хотя новые правила отныне будут работать и для всех других эмитентов. По оценкам J.P, Morgan, включение акций SpaceX в Nasdaq 100 позволит привлечь до $4,3 млрд дополнительного притока средств пассивных инвесторов.

Что характерно, SpaceX попадает в индекс Nasdaq 100 не только в сжатые сроки, но и при условии сохранения убыточности, ведь в прошлом году компания потеряла $4,9 млрд. Превышающая то и дело $2 трлн капитализация SpaceX не должна вводить в заблуждение инвесторов, ведь они имеют доступ лишь к количеству акций компании на сумму около $100 млрд, поскольку остальные сосредоточены в руках Илона Маска, его окружения и сотрудников эмитента. Новость о включении акций SpaceX в индекс Nasdaq 100 вызвала рост их курса на доли процента, по итогам торговой сессии владельцев сменили акции на сумму $19 млрд.

Если оператор MSCI по примеру Russell ослабил требования к новым эмитентам, включаемым в биржевые индексы США, то S&P Global заявил, что не будет следовать их примеру, и в случае с SpaceX выждет не менее 12 месяцев с момента выхода компании на биржу только до начала рассмотрения самого вопроса о добавлении акций этой компании в тот же S&P 500. Появление акций SpaceX в индексе Nasdaq 100 означает, что интерес к ним будут проявлять биржевые и индексные фонды, а также определённая часть управляющих компаний.

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Теги: spacex, nasdaq, акции, биржа, капитализация
spacex, nasdaq, акции, биржа, капитализация
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