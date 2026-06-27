Акции SpaceX будут включены в индекс Nasdaq 100 по ускоренному варианту, расширив доступность для инвесторов

Оператор биржевого индекса Russell накануне подтвердил, что акции SpaceX будут включены в версию индекса Nasdaq 100 уже 7 июля, сократив традиционный для подобных случаев срок ожидания после IPO, которое состоялось 12 июня. Это позволит открыть косвенный доступ к акциям SpaceX более широкому кругу инвесторов и теоретически будет способствовать дальнейшему росту их курса.

По сути, Илон Маск (Elon Musk) очередной раз демонстрирует работу принципа «если нельзя, но очень хочется, то можно», поскольку для его компании SpaceX биржевой оператор делает послабление с точки зрения сроков включения акций эмитента в индекс и требований к прибыльности, хотя новые правила отныне будут работать и для всех других эмитентов. По оценкам J.P, Morgan, включение акций SpaceX в Nasdaq 100 позволит привлечь до $4,3 млрд дополнительного притока средств пассивных инвесторов.

Что характерно, SpaceX попадает в индекс Nasdaq 100 не только в сжатые сроки, но и при условии сохранения убыточности, ведь в прошлом году компания потеряла $4,9 млрд. Превышающая то и дело $2 трлн капитализация SpaceX не должна вводить в заблуждение инвесторов, ведь они имеют доступ лишь к количеству акций компании на сумму около $100 млрд, поскольку остальные сосредоточены в руках Илона Маска, его окружения и сотрудников эмитента. Новость о включении акций SpaceX в индекс Nasdaq 100 вызвала рост их курса на доли процента, по итогам торговой сессии владельцев сменили акции на сумму $19 млрд.

Если оператор MSCI по примеру Russell ослабил требования к новым эмитентам, включаемым в биржевые индексы США, то S&P Global заявил, что не будет следовать их примеру, и в случае с SpaceX выждет не менее 12 месяцев с момента выхода компании на биржу только до начала рассмотрения самого вопроса о добавлении акций этой компании в тот же S&P 500. Появление акций SpaceX в индексе Nasdaq 100 означает, что интерес к ним будут проявлять биржевые и индексные фонды, а также определённая часть управляющих компаний.