Акции компаний технологического сектора в минувшую пятницу снижались в цене по всему миру, но Apple шла против течения

На уходящей неделе произошло несколько событий, которые на направленность динамики акций компаний технологического сектора оказали различное влияние. Судя по всему, доминировали всё же негативные настроения, поскольку акции подобных эмитентов в пятницу теряли в цене почти по всему миру. Компании Apple удалось противостоять общему снижению, её акции выросли в цене на 3 %.

Основными факторами, влияющими на снижение котировок, стали опасения по поводу способности роста цен на память подорвать прибыльность поставщиков оборудования и общая озабоченность растущими расходами техногигантов на инфраструктуру ИИ. Акции Intel упали в цене на 3 %, Micron просела в цене акций более чем на 5 %, хотя ещё в четверг инвесторы буквально рукоплескали её высокой прибыльности по итогам минувшего фискального квартала.

Прочие производители памяти завершили неделю снижением котировок акций. Sandisk потеряла в капитализации 10 %, южнокорейские SK hynix и Samsung Electronics продемонстрировали падение курса на 8 % и 5 % соответственно. Что характерно, Apple завершила неделю ростом котировок акций на 3 %, хотя накануне объявила о повышении цен на ряд своих устройств из-за дорожающей памяти. Напомним, что первично фондовый рынок отреагировал на соответствующую новость снижением курса акций Apple на 5 %. По всей видимости, к концу недели в поведении инвесторов верх взяли другие соображения. Акции американских техногигантов в целом по итогам июня потеряли в цене не менее 8 % каждая.

Европейский фондовый рынок поддержал тренд, заданный американским. Акции ASML упали в цене на 2 %, Infineon потерял 4 %, а STMicroelectronics — почти 4 %. Британская Arm столкнулась со снижением курса своих акций на 4 %, а материнская SoftBank потеряла в цене более 5 % после того, как стало известно о намерениях OpenAI задержать выход на IPO до следующего года. В Японии на 10 % подешевели акции поставщика оборудования для производства чипов Advantest, а Tokyo Electron потеряла в цене 3 %. Тайваньские TSMC и Foxconn показали снижение на величину до 3 %. Не остались в стороне даже китайские эмитенты, причём в случае с контрактным производителем чипов SMIC падение курса акций почти достигло 7 %.