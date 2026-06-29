Honda займётся выпуском батарей для серверных систем стационарного хранения электроэнергии в США

Инициативы эпохи президента Байдена по организации производства тяговых батарей для электромобилей на территории США начали давать плоды лишь недавно, но спрос на данный вид транспортных средств на соответствующем рынке несколько снизился. Компании ищут иные рынки сбыта, и Honda решила, что её батареи американского производства пригодятся для инфраструктуры ИИ на территории США.

В принципе, Honda в своём стремлении обеспечить себя активно растущим рынком сбыта не одинока, поскольку Ford и General Motors уже переориентировали избыточные мощности по выпуску тяговых батарей на сегмент инфраструктуры ЦОД. Помимо источников резервного питания, батареи в таких системах требуются как солнечным, так и ветровым электростанциям. Погодные явления нестабильны в большинстве регионов, а ЦОД потребляют энергию ежедневно, поэтому в инфраструктуре должны иметься буферные батареи большой ёмкости для создания запаса электроэнергии в благоприятный с точки зрения её генерации период.

Как сообщает Nikkei Asian Review, в начале июня Honda Motor начала выпускать батареи для стационарных систем хранения электроэнергии на своём совместном с LG Energy Solution предприятии в штате Огайо. Это совместное предприятие было создано в 2022 году, изначально оно ориентировалось на выпуск литий-ионных батарей для электромобилей. Строительство предприятия завершилось только в 2025 году, к тому времени американский рынок электромобилей не демонстрировал высокого спроса. Honda пришлось отказаться от планов по разработке трёх моделей электромобилей для рынка США, включая одну марки Acura. Нужно было найти новое направление сбыта батарей, выпускаемых в Огайо.

Honda выкупила долю в СП у LG Energy Solution за $2,5 млрд, и с 2028 года будет выпускать в Огайо батареи для гибридных автомобилей американского производства. Здесь же будут выпускаться и батареи для стационарных систем хранения электроэнергии. К 2029 фискальному году Honda выпустит на мировой рынок 15 новых моделей гибридных автомобилей, основная часть из них будет реализовываться на рынке Северной Америки. Сейчас подобные машины Honda комплектует батареями, приобретаемыми у конкурирующей Toyota Motor, у которой имеется профильное предприятие в Северной Америке. Переход на батареи собственного производства позволит Honda сэкономить средства.

General Motors не только переориентировала под выпуск литий-ионных батарей для ЦОД своё предприятие в Теннесси, но и собирается к 2028 году освоить в Мичигане производство натрий-ионных батарей. Они обладают меньшей плотностью хранения заряда, но меньше зависят в производстве от дефицитного лития, а также лучше проявляют себя при эксплуатации в экстремально низких или высоких температурах. В мае этого года Ford Motor также создала дочернюю структуру, которая специализируется на батареях для ЦОД. Выпускать профильную продукцию предполагается на предприятии в Кентукки, которое изначально создавалось при участии южнокорейской SK On, но последняя из-за низкого спроса на батареи для электромобилей впоследствии вышла из СП.

По оценкам S&P Global Mobility, в этом году спрос на батареи для электромобилей составит примерно 30 % от мировых объёмов их производства, поэтому избыточные мощности производители будут неизбежно направлять на формирование энергетической инфраструктуры ЦОД. Спрос на батареи для электромобилей не будет покрывать и половины предложения вплоть до начала следующего десятилетия, как считают эксперты. В то же время, спрос на батареи для стационарных систем хранения электроэнергии в прошлом году вырос на 28 %, а к 2033 году он почти удвоится до 735 ГВт‧ч. При этом «автомобильных» батарей уже сейчас производится около 4480 ГВт‧ч в год, поэтому активный рост сегмента ЦОД проблем рынка электромобилей в полной мере не решает.