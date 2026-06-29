Samsung и SK hynix потратят более $590 млрд на фабрики по выпуску памяти

Ещё в выходные появилась информация о намерениях крупнейших южнокорейских производителей памяти, Samsung Electronics и SK hynix, в течение ближайших десяти лет сообща потратить около $1,3 трлн на развитие своей производственной базы в стране. В действительности правительство заявило, что сумма инвестиций лишь едва превысит $590 млрд, но это станет важным шагом на пути к реализации плана по удвоению объёма выпуска оперативной памяти в Южной Корее за ближайшие пять лет.

Помимо выпуска памяти, инвестиции будут направляться на развитие центров обработки данных и сферы робототехники, поскольку к Samsung Electronics и SK hynix в этой инициативе присоединятся и другие компании типа Hyundai Motor, владеющей производителем роботов Boston Dynamics. Во время брифинга с участием высших должностных лиц южнокорейского правительства руководители Samsung Electronics и SK hynix сидели за столом рядом с президентом Ли Чжэ Мёном (Lee Jae Myung), как сообщает Bloomberg.

Как отмечалось ранее южнокорейскими СМИ, компании Samsung и SK hynix намереваются построить в Кванджу на юго-западе страны от четырёх до пяти крупных предприятий по производству чипов. Samsung также построит предприятия по упаковке памяти на юге страны, а SK hynix расширит производство памяти типа NAND на севере. На фоне этих новостей акции обеих компаний упали в цене более чем на 5 %. Столь масштабные расширения и долгосрочные капитальные вложения всё сильнее беспокоят инвесторов, которые теряют уверенность, что бум ИИ будет вечным и сможет принести участникам цепочек поставок желаемую величину прибыли.