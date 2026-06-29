Китайская CXMT продала Tencent ещё не выпущенной памяти на $3 млрд

Не только западные игроки рынка инфраструктуры ИИ заинтересованы в обеспечении долгосрочного развития, поэтому крупные сделки происходят и на внутреннем рынке Китая. Как сообщает Reuters, китайский производитель памяти CXMT подписал долгосрочное соглашение с Tencent Holdings о поставках памяти на общую сумму около $3 млрд.

Подробности соглашения не раскрываются, но предполагается, что оно позволит Tencent обеспечить себя памятью DRAM серверного назначения на несколько лет вперёд — как минимум, на три года, а некоторые источники даже упоминают о пятилетнем контракте. Не поясняется, будет ли CXMT поставлять для нужд китайского интернет-гиганта передовую память типа HBM, импорт которой в Китай запрещён американскими санкциями, а её производство местные компании пока только осваивают. Напомним, сейчас CXMT готовится к IPO в Шанхае, среди своих крупных клиентов она также упоминает Lenovo, Xiaomi, Alibaba Cloud и ByteDance. Не исключено, что долгосрочные соглашения готовятся и с некоторыми из этих компаний, а не только Tencent.

По итогам прошлого года CXMT занимала пятое место среди крупнейших производителей DRAM с долей 7,7 %, но её продукция преимущественно представлена на внутреннем рынке Китая. Выручка компании в первом квартале текущего года выросла в восемь раз в годовом сравнении, а чистая прибыль — более чем в пятнадцать раз. Apple с учётом дефицита памяти на мировом рынке пытается добиться у властей США разрешения на закупку чипов в Китае, и в качестве вероятного поставщика как раз фигурирует CXMT. Облачные гиганты, по оценкам UBS, более половины своей потребности в памяти на ближайшие три-пять лет пытаются сейчас покрывать долгосрочными контрактами с поставщиками.

CXMT в настоящий момент располагает двумя крупными предприятиями по выпуску DRAM в Хэфэе и Пекине, которые сообща могут обрабатывать по 300 000 кремниевых пластин типоразмера 300 мм в месяц. Дополнительное предприятие появится в Шанхае, и тогда объёмы производства DRAM компании удастся удвоить объёмы обработки кремниевых пластин до 600 000 штук в месяц. Тем не менее, экспансия производства идёт не так гладко, как хотелось бы. Сообщается, что в первом квартале у CXMT были проблемы с уровнем брака при производстве передовых чипов DDR5 серверного назначения.