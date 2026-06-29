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5-мегаваттный термоядерный реактор Texatron от American Fusion готов к независимому тестированию

Компания American Fusion завершила разработку протокола тестирования своего предсерийного термоядерного реактора Texatron мощностью 5 МВт. Это, по словам компании, является ключевым шагом на пути к независимой проверке её компактной анейтронной термоядерной технологии. Платформа Texatron была представлена на Международной конференции IEEE по плазменной науке (ICOPS) 2026 года.

Источник изображения: American Fusion

Источник изображения: American Fusion

При анейтронных реакциях основная часть энергии высвобождается в виде заряженных частиц, что обеспечивает возможность её непосредственного преобразования в электричество и минимизирует радиационные риски. Согласно последнему пресс-релизу American Fusion, программа тестирования предназначена для получения инженерных данных, а также для предоставления независимым учёным и техническим экспертам возможности оценить производительность платформы.

В ходе тестирования будут оценены несколько ключевых параметров. Среди них — плотность и температура плазмы, два наиболее важных фактора, влияющих на термоядерные реакции. Инженеры также планируют проводить мониторинг нейтронного излучения на протяжении всего тестирования, чтобы подтвердить заявленные характеристики излучения и общую производительность системы.

Протокол испытаний также включает оптическую спектроскопию для анализа состава плазмы в реальном времени и электрические измерения импульсной энергетической архитектуры системы. Перед началом испытаний всё диагностическое оборудование будет откалибровано с использованием признанных стандартов для повышения повторяемости и надёжности собираемых данных.

Одним из наиболее примечательных аспектов будущего тестирования является акцент American Fusion на участии сторонних экспертов. Компания планирует пригласить независимых учёных, инженеров, физиков и других технических специалистов для наблюдения за отдельными этапами программы испытаний, а также опубликовать видеозаписи и подробные отчёты об испытаниях.

Наряду с обновлением информации о предстоящем тестировании, American Fusion объявила о пополнении своего портфеля интеллектуальной собственности. Компания подала заявку на патент США № 19/710,441, описывающую корпус термоядерного реактора с полой тороидальной камерой и ребристой внутренней геометрией для импульсной подачи электрической энергии. По словам компании, подача заявки является частью более широкой патентной стратегии, охватывающей удержание плазмы, архитектуру реактора, методы производства, диагностику и технологии подачи энергии.

Коммерческий термоядерный синтез остаётся одной из самых сложных инженерных задач в мире. Хотя правительства, национальные лаборатории и частные компании добились значительного технического прогресса в последние годы, ни одна компания ещё не продемонстрировала коммерчески развёрнутую термоядерную электростанцию. Предстоящие испытания и независимо подтверждённые данные должны дать более чёткое представление о работе термоядерного реактора Texatron в реальных условиях эксплуатации.

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Теги: термоядерный реактор, термоядерный синтез, american fusion, texatron, испытания
термоядерный реактор, термоядерный синтез, american fusion, texatron, испытания
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