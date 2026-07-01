Ryzen и двухранговая DDR5: проверяем комплект G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB

За последние два года оперативная память неожиданно превратилась из второстепенного компонента игрового ПК в одну из самых дорогих его частей. Если во времена дешёвой DDR5 увеличение объёма памяти было одним из самых популярных и доступных вариантов апгрейда, то теперь ситуация изменилась кардинально. В зависимости от конфигурации комплект памяти способен отъедать до трети бюджета всей системы, поэтому неудивительно, что многие новые игровые ПК сегодня собираются не с 32, а с 16 Гбайт ОЗУ, а более ёмкие комплекты вообще становятся редкостью. И это вполне отчётливая тенденция: снижение доли систем с 32 и 64 Гбайт оперативной памяти фиксируется даже статистикой Steam.

Однако это вовсе не означает, что комплекты большого объёма полностью утратили актуальность. Категория пользователей, которые строят максимально производительные системы, не слишком оглядываясь на цену компонентов, никуда не исчезла. На рынке продолжают существовать процессоры вроде Ryzen 9 9950X3D2 и видеокарты уровня GeForce RTX 5090, и они не слишком залёживаются на прилавках. А сегодня к числу подобных бескомпромиссных компонентов добавилась и DDR5, особенно если говорить о флагманских комплектах DDR5 объёмом 64 Гбайт.

При этом нельзя не отметить, что выбор такой памяти далеко не всегда продиктован простым желанием собрать систему премиального уровня «без оглядки на цену». Хотя большинству современных игр по-прежнему достаточно 16 Гбайт оперативной памяти, особенно в сочетании с видеокартами, оснащёнными 12 Гбайт видеопамяти и более, многие профессиональные приложения для создания и обработки контента предъявляют к объёму ОЗУ куда более серьёзные требования. Для таких сценариев 64 Гбайт памяти становятся не роскошью, а вполне оправданной необходимостью.

Но у модулей большого объёма есть и ещё одна интересная особенность. Современные 32-Гбайт DDR5 DIMM имеют двухранговую организацию, которая позволяет эффективнее распараллеливать обращения к микросхемам. А это значит, что комплект из пары модулей по 32 Гбайт потенциально способен предложить не только больший объём памяти, но и более высокую производительность.

Правда, есть и обратная сторона. Двухранговые модули создают значительно более высокую нагрузку на контроллер памяти процессора, поэтому добиться от них столь же высоких частот, как от привычных комплектов 2×16 Гбайт, как правило, невозможно. Именно поэтому большинство современных 64-гигабайтных наборов ограничиваются режимом DDR5-6400, а действительно быстрые комплекты DDR5-7200 и выше почти всегда имеют меньший объём.

На первый взгляд такое ограничение снижает привлекательность комплектов 2×32 Гбайт, поскольку привычная DDR5 давно преодолела рубеж в 8000 МГц, а отдельные комплекты работают и на более высоких частотах. Однако если речь идёт о платформе Socket AM5, ситуация не столь однозначна. Архитектура современных Ryzen такова, что после определённого рубежа дальнейший рост частоты памяти практически перестаёт приносить пользу, а на первый план выходят задержки и эффективность работы контроллера памяти в целом. Поэтому именно режимы DDR5-6000 и DDR5-6400 с агрессивными таймингами сегодня считаются оптимальным вариантом для производительных систем с процессорами Ryzen.

Посмотреть, насколько это справедливо в случае двухранговых 32-Гбайт модулей, мы решили с помощью одного из самых дорогих и технически совершенных комплектов памяти, доступных на рынке, — G.Skill Trident Z5 Royal F5-6400J3239G32GX2-TR5S. Этот набор состоит из двух модулей по 32 Гбайт, построен на отборных чипах SK hynix A-die и относится к линейке Royal, хорошо известной не только своим изысканным дизайном, но и максимально строгим отбором микросхем. Далее на примере этого комплекта мы посмотрим, насколько податливы в настройке таймингов современные двухранговые комплекты DDR5-6400 объёмом 64 Гбайт и стоит ли обращать на них внимание как на дорогостоящий, но действенный способ дополнительно ускорить систему, основанную на процессоре Rуzen.

⇡#Комплект G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB: подробности

Итак, героем этого обзора стал один из самых дорогих и примечательных двухканальных комплектов DDR5, которые сегодня можно встретить в продаже, — G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 общим объёмом 64 Гбайт (артикул F5-6400J3239G32GX2-TR5S). Формально это совсем не рекордсмен по паспортной частоте, поскольку он рассчитан на работу в режиме DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. Однако в данном случае интерес представляют совсем не цифры в спецификации. Это один из немногих серийных наборов памяти, которые сочетают объём 64 Гбайт, агрессивные тайминги и лучшие на сегодняшний день микросхемы памяти SK hynix A-die. Именно поэтому его можно рассматривать как своеобразный эталон современной высокопроизводительной DDR5 большого объёма.

Особое место этот комплект занимает и в модельном ряду самой G.Skill. Он относится к серии Trident Z5 Royal — люксовой версии хорошо знакомой серии Trident Z5 RGB. Но если обычные модули Trident Z5 RGB выглядят достаточно строго, то Royal создавались без каких-либо намёков на сдержанность и минимализм: их девиз — «Шик, блеск, красота». Алюминиевые радиаторы этих модулей имеют зеркальное гальваническое покрытие, а вместо традиционного матового светового рассеивателя сверху установлен массивный прозрачный световод с огранкой, напоминающей хрусталь. Даже в выключенном состоянии такая память выглядит довольно экстравагантно, а после включения свет от RGB-светодиодов многократно преломляется в гранях световода и создаёт глубокое мерцание с разноцветными переливами. Стоит отметить, что в серии Trident Z5 Royal встречаются модули как в серебряном, так и в золотом исполнении. Но комплект G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 бывает только одной разновидности — его поверхность буквально работает как зеркало.

Конечно, столь напыщенный дизайн понравится далеко не всем. Однако к качеству исполнения модулей придраться сложно: радиаторы изготовлены предельно аккуратно, их поверхность идеально отполирована, а RGB-подсветка реализована без каких-либо неравномерностей. Управлять её эффектами можно любыми стандартными методами: как фирменной утилитой G.Skill, так и средствами ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и ASRock Polychrome Sync.

Несмотря на броскую внешность, Trident Z5 Royal нельзя назвать чрезмерно высокими модулями. Их высота составляет около 44 мм, что соответствует высоте обычных Trident Z5 RGB. Да и вообще, родственные связи между Trident Z5 Royal и Trident Z5 RGB прослеживаются повсеместно: модули этих серий используют теплорассеиватели одинаковой формы и габаритов — разница лишь во внешнем покрытии. А это значит, что большинство современных двухбашенных кулеров будут механически совместимы с рассматриваемой памятью, хотя в некоторых случаях может потребоваться немного приподнять передний вентилятор. С популярными системами охлаждения вроде Noctua NH-D15, DeepCool Assassin IV или Thermalright Phantom Spirit подобная ситуация давно стала привычной, поэтому серьёзной проблемой это назвать нельзя.

Родство комплекта Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 с более простой памятью G.Skill можно усмотреть ещё и в том, что в ассортименте у производителя есть практически идентичный по характеристикам комплект Trident Z5 RGB с такими же частотой, таймингами и объёмом памяти. Из этого можно сделать вывод, что Trident Z5 Royal — это представитель люксового сегмента, рассчитанный прежде всего на тех, кто хочет получить не только передовые параметры подсистемы памяти, но и максимально эффектный внешний вид своей системы.

Именно внешний вид, судя по всему, и обуславливает существующую разницу в цене. Впрочем, сейчас фирменные комплекты G.Skill DDR5-6400 объёмом 64 Гбайт в любом исполнении стоят около $1000, и разница между Trident Z5 RGB и Trident Z5 Royal на этом фоне не так уж и заметна. Гораздо болезненнее воспринимается то, что стоимость такого комплекта вполне сопоставима с ценой видеокарты высокого класса.

Паспортные характеристики комплекта G.Skill Trident Z5 Royal F5-6400J3239G32GX2-TR5S выглядят следующим образом:

комплект из двух модулей DDR5 DIMM по 32 Гбайт каждый;

рабочий режим DDR5-6400;

тайминги 32-39-39-102;

напряжение 1,40 В;

поддержка профиля Intel XMP 3.0;

конфигурируемая RGB-подсветка;

пожизненная гарантия.

Сама G.Skill официально адресует этот комплект пользователям конфигураций на основе процессоров Intel. Именно поэтому он имеет профиль XMP 3.0, но не поддерживает Expo 1.1, а на сайте производителя в списке совместимости перечислены исключительно материнские платы на чипсетах Intel Z790, Z890 и B760. Ориентированные на платформу Socket AM5 версии памяти Trident Z5 Royal тоже существуют, но максимальная заявленная частота для 64-гигабайтных комплектов у них ограничена DDR5-6000. Модификаций DDR5-6400 для платформы Socket AM5 компания не предлагает, поэтому при сборке наиболее производительных систем на Ryzen ориентироваться приходится на «инородный» комплект.

Но на практике это не представляет серьёзной проблемы. Современные платы для процессоров Ryzen давно умеют корректно работать как с Expo, так и с XMP-профилями, поэтому G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 вполне подходит и для процессоров AMD. Однако нужно иметь в виду, что для полноценной поддержки контроллер памяти конкретного процессора должен быть способен стабильно «тянуть» DDR5-6400 в синхронном режиме. И это — важная ремарка, поскольку среди современных Ryzen время от времени встречаются экземпляры, не обладающие таким умением.

XMP-профиль рассматриваемого комплекта заполнен в полном соответствии со спецификациями. Он всего один и содержит рекомендованные настройки для режима DDR5-6400.

Как и все флагманские комплекты G.Skill, рассматриваемые модули Trident Z5 Royal проходят индивидуальный отбор микросхем памяти и собираются на фирменной десятислойной печатной плате. Если с модулей снять радиаторы, которые крепятся на одной лишь клейкой теплопроводящей ленте, никаких неожиданностей, кроме разве только нехарактерного для 16-Гбайт модулей двухстороннего размещения чипов DDR5, не обнаруживается. Помимо 16 чипов памяти на плате можно увидеть 13 RGB-светодиодов, RGB LED-контроллер Ene и схему контроллера питания, основанную на чипе Richtek. В данном случае это вполне традиционный и ожидаемый набор компонентов. Более того, с точки зрения дизайна печатной платы модули Trident Z5 Royal не отличаются от Trident Z5 RGB, хотя на последних обычно устанавливается чуть меньшее количество светодиодов.

Впрочем, главная ценность рассматриваемого комплекта скрывается не в конструкции печатной платы, а в используемой элементной базе. Наш экземпляр оказался основан на отборных 16-гигабитных микросхемах SK hynix A-die с маркировкой H5CG48AGBDX018.

Это важно, потому что в двухранговых модулях, которые не предназначены для покорения высоких частот, логичнее было бы встретить чипы M-die. Но G.Skill решила не экономить, и в Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 попали чипы, которые пусть и не работают в полную силу по частоте, но зато позволяют эффективно минимизировать задержки.

⇡#Особенности работы комплекта G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB

Как и любая современная DDR5, при первом включении комплект G.Skill Trident Z5 Royal запускается с настройками, взятыми из SPD, — в режиме DDR5-4800 с таймингами 40-40-40-77 при стандартном напряжении 1,1 В. Но использовать память с такими настройками, разумеется, не имеет смысла: её реальные возможности значительно выше.

Поэтому первое, что стоит сделать после установки памяти, — активировать имеющийся профиль XMP. Это позволит перевести модули в их паспортный режим DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102 при напряжении 1,40 В. Одновременно BIOS материнской платы подтянет и некоторые вторичные тайминги. Полный набор задержек, которые будут выставлены в этом случае в системе на процессоре Ryzen, можно увидеть на скриншоте ниже.

Впрочем, даже такие настройки вряд ли удовлетворят настоящих энтузиастов. По меньшей мере тут есть явная проблема с частотой контроллера памяти. По умолчанию большинство Socket AM5-материнских плат при активации режима DDR5-6400 автоматически переводят встроенный контроллер памяти в режим половинной частоты (UCLK:MCLK = 1:2), из-за чего его частота снижается до 1600 МГц, что довольно существенно бьёт по производительности. К счастью, исправить эту проблему не так сложно — достаточно вручную переключить контроллер в синхронный режим (UCLK:MCLK = 1:1) в BIOS материнской платы. Процессоры семейства Ryzen 9000 способны стабильно работать с DDR5-6400 в таком режиме с довольно большой вероятностью, хотя определённая кремниевая лотерея всё же сохраняется, и многое зависит от качества конкретного экземпляра CPU. Тем не менее именно в такой конфигурации и имеет смысл использовать DDR5-6400 на платформе Ryzen — в противном случае производительность окажется заметно ниже, чем при использовании более медленной DDR5-6000.

В результате после активации профиля XMP и перевода контроллера в синхронный режим рассматриваемый комплект G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB в системе на базе процессора Ryzen 7 9850X3D выдаёт следующие показатели производительности (в тесте Aida64 Cache & Memory Benchmark).

Здесь сразу прослеживается то самое преимущество, которое дают двухранговые модули ёмкостью по 32 Гбайт. Подсистема памяти, набранная парой одноранговых модулей по 16 Гбайт с аналогичными характеристиками, показала бы в этом тесте более низкие значения практической пропускной способности из-за меньшей степени параллелизма. Прирост нельзя назвать революционным, однако он вполне заметен: двухранговый комплект примерно на 6 % быстрее при чтении и записи и примерно на 2 % — при копировании. Задержка доступа к памяти при переходе к двухранговой организации почти не меняется, но даже имеющееся преимущество в практической пропускной способности в некоторых ситуациях может оказаться весьма полезным. Например, оно давно сделало использование двухранговых DIMM негласным правилом в мире серверных платформ. Теперь же по этому пути можно пойти и в настольных ПК c DDR5-памятью.

Но на этом возможности рассматриваемого комплекта вовсе не заканчиваются. Дело в том, что гораздо лучшую производительность он может выдать не при полуавтоматической, а при ручной настройке таймингов. Всё-таки профиль XMP заполнен производителем с определёнными допусками, чтобы память гарантированно заработала в любой системе. Более того, XMP задаёт далеко не все тайминги, способные положительно повлиять на производительность. Многие параметры BIOS остаются в положении Auto, и они выбираются материнской платой по довольно консервативным алгоритмам. Это значит, что в идеале стоит не полагаться на готовые настройки из профиля, а установить тайминги вручную. Тем более что основанные на чипах SK hynix A-die модули G.Skill Trident Z5 Royal очень похожи по своему характеру на прочие модули с такой же элементной базой, что позволяет применить к их настройке многочисленные руководства и рекомендации, в избытке имеющиеся в Сети.

В результате ручной оптимизации, проведённой без дополнительного увеличения напряжения модулей, тайминги удалось довести до следующего уровня с сохранением полной стабильности.

Как видно на приведённом скриншоте, отличия от варианта, полученного с помощью профиля XMP, довольно серьёзные. Первичные тайминги ужались со штатной формулы 32-39-39-102 до 30-38-38-50. Кроме того, заметно подтянулись задержки tRC, tRFC и tREFI, которые, как и первичные тайминги, оказывают весьма ощутимое влияние на реальную производительность. В целом полученные настройки очень похожи на то, до какого состояния обычно снижаются тайминги привычных одноранговых модулей с чипами SK hynix A-die. Но особенно впечатляет полученный tRFC, который удалось сократить с 943 до 400 тактов (125 нс). Даже среди оверклокерских одноранговых модулей такой результат считается весьма сильным.

Попутно с подбором таймингов без ущерба для стабильности системы нам удалось поднять и частоту шины Infinity Fabric до 2133 МГц. Это — ещё один важный приём для улучшения практической производительности подсистемы памяти.

Однако в процессе ручной настройки комплекта G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB обнаружились некоторые нюансы. Во-первых, его двухранговая архитектура потребовала перевода параметра Gear Down Mode (GDM) в состояние Enabled, чтобы ослабить нагрузку на контроллер памяти. Это ещё раз показывает, что зачастую при разгоне двухранговых модулей ограничителем становится не сама память, а возросшая нагрузка на контроллер. Во-вторых, параметры tRDRDSD и tWRWRSD, которые управляют задержками переключения рангов внутри одного модуля, в случае двухранговых модулей становятся значимыми для стабильной работы, поэтому их приходится настраивать отдельно, и в итоге они оказываются заметно выше, чем в случае одноранговых модулей.

Но в конечном счёте по сравнению с со стандартными настройками из XMP ручная оптимизация позволяет увеличить скорость чтения и записи примерно на 12–15 %, а латентность — сократить более чем на 10 нс.

В процессе знакомства у двухранговых модулей Trident Z5 Royal обнаружилась и ещё одна характерная черта — они греются заметно сильнее, чем привычная одноранговая память. В тестировании на стабильность их температура достигала 72–73 °С, что в первую очередь обусловлено в два раза большим числом чипов в каждом модуле.

Для DDR5 это уже весьма серьёзный нагрев. Но справедливости ради нужно отметить, что высокая температура не стала проблемой. Стабильность при её достижении не нарушается, поэтому даже при агрессивных настройках и напряжении 1,4 В рассматриваемые модули вполне можно использовать без какого-либо дополнительного обдува.

В заключение нужно сказать и о перспективах оверклокинга модулей G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB по частоте. На первый взгляд кажется, что они должны поддаваться такому разгону благодаря элементной базе, ведь память на отборных чипах SK hynix A-die нередко берёт и 8000, и 8200 МГц. Однако всё это совершенно не относится к модулям с плотной двухранговой организацией. Контроллеры памяти современных процессоров способны разогнать двухранговую память выше 6800-7200 МГц лишь при специальном отборе наиболее удачных экземпляров CPU и с существенным повышением напряжения на самих модулях, контроллере и SoC. В нашем же случае максимальным режимом, в котором смогла заработать память G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32, стал DDR5-7000. Причём ограничителем тут, очевидно, выступил именно контроллер памяти, а не сами модули. И этот результат ещё раз подчёркивает, что двухранговую память лучше использовать там, где агрессивные задержки важнее высокой частоты, то есть в первую очередь в платформе Socket AM5.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

В тестировании мы решили выяснить, какой прирост производительности можно получить в системе, основанной на флагманском процессоре Ryzen, если вместо привычного 32-Гбайт комплекта DDR5-6000 на чипах SK hynix выбрать G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB. В результате это тестирование покажет, какой выигрыш могут дать скоростные двухранговые модули в одной из самых популярных в рядах энтузиастов конфигурации.

Противостоять рассматриваемому комплекту в тестах будет «среднестатистическая» память на чипах SK hynix A-die, представленная популярными модулями Adata XPG Lancer RGB DDR5-6000 32GB со штатной схемой таймингов 30-38-38-96. Мы сознательно выбрали для сравнения не экстремальную память, а один из наиболее распространённых комплектов DDR5-6000 CL30, который сегодня многие считают оптимальным выбором для платформы Socket AM5. Кроме того, такая память широко доступна в продаже.

Чтобы тестирование было более наглядным, измерение производительности выполнялось как при использовании таймингов, взятых из профилей Expo, так и при их ручной настройке. Полную информацию об используемых значениях задержек для всех вариантов работы подсистемы памяти можно получить из таблицы.

Adata XPG Lancer RGB 32GB G.Skill Trident Z5 Royal 64GB Чипы SK hynix A-die SK hynix A-die Режим работы DDR5-6000 EXPO DDR5-6000 28-36-36-50 DDR5-6400 XMP DDR5-6400 30-38-38-50 tCL-tRCD-tRP 30-38-38 28-36-36 32-39-39 30-38-38 tRFC 884 390 943 400 tREFI 11677 65535 12463 65535 GDM/PDN En/Dis Dis/Dis En/Dis En/Dis tRAS-tRC-tRTP 96-134-23 50-86-12 102-156-24 50-86-12 tWTRS-tWTRL-tWR 8-30-90 8-16-48 8-32-96 6-16-48 tRRDS-tRRDL-tFAW 8-15-32 8-12-32 8-16-32 8-12-32 tRDWR-tWRRD 22-8 18-8 21-8 19-8 tRDRDSCL-tWRWRSCL 8-23 8-8 9-25 8-8 tRDRDSC/SD/DD 1-8-8 1-1-1 1-11-11 1-10-1 tWRWRSC/SD/DD 1-15-15 1-1-1 1-10-10 1-10-1

Следует иметь в виду, что сравнение в данном случае нельзя считать полностью изолированным экспериментом над архитектурой подсистемы памяти. Комплекты различаются сразу по нескольким параметрам: объёму, организации, частоте и таймингам. Однако именно так они и существуют в реальной жизни. Цель тестирования заключается не в том, чтобы выделить влияние каждого фактора по отдельности, а в том, чтобы понять, что получает пользователь, переходящий с типичного комплекта DDR5-6000 CL30 на один из лучших наборов DDR5 объёмом 64 Гбайт.

Отдельно нужно напомнить, что в случае ручной настройки подсистем памяти мы повышаем частоту шины Infinity Fabric со штатных 2000 до 2133 МГц. Это позволяет немного увеличить пропускную способность магистрали «процессор — память», но при этом не приводит ни к утрате стабильности, ни к снижению производительности из-за ухудшения качества сигналов, передаваемых по этой шине. Такая прибавка частоты FCLK позволяет получить небольшой дополнительный выигрыш в быстродействии, а потому пренебрегать ей при ручной оптимизации таймингов точно не стоит.

Что касается конфигурации тестовой системы, то она была собрана из следующего набора комплектующих:

Процессор: AMD Ryzen 9 9950X3D (Granite Ridge, 16 ядер, 4,3-5,7 ГГц, 128 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнская плата: MSI MPG X870E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X870E).

Память: Adata XPG Lancer Blade RGB DDR5 32GB 6000MHz AX5U6000C3016G-DTLABBK (2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM); G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB F5-6400J3239G32GX2-TR5S (2 × 32 Гбайт DDR5-6400 SDRAM).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (25H2) Build 26200.8246, включающей все актуальные обновления на момент тестирования. Для исключения влияния защитных механизмов Windows мы отключали в настройках Windows «Целостность памяти» и активировали «Планирование GPU с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 596.36 Driver.

Производительность сравнивалась как в прикладных программах, чувствительных к пропускной способности и задержкам памяти, так и в современных играх при разрешении 1080p, где влияние подсистемы памяти проявляется наиболее отчётливо. Ниже — их список.

Синтетические бенчмарки:

AIDA64 Engineer 8.30.8300 – тест подсистемы памяти Cache and Memory Benchmark.

Geekbench 6.7.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 26.01 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2026 27.3.1.4 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.6, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Adaptive Wide Angle, Camera Raw, Lens Correction, Content-Aware Fill, Reduce Noise, Smart Sharpen, Iris Blur, Field Blur.

Adobe Premiere Pro 2026 26.0.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 2.0.1, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 5.1.1 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Cinebench 2026 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Llama 3.1 8B — тестирование скорости инференса модели Meta✴-Llama-3.1-8B-Instruct (8,03 млрд параметров) на CPU с помощью бэкенда llama.cpp. Измеряется производительность генерации токенов.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.14.31) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта — Blender версии 5.2.0 Alpha.

Игры:

Anno 1800. Настройки графики: DirectX12, Graphics Quality = Ultra High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Battlefield 6. Настройки графики: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Upscaling Technique = Off, Future Frame Rendering = Off.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra, Horizontal FOV = 100.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

The Outer Worlds 2. Настройки графики: Graphics Quality = Very High, Hardware Raytracing = On, Hardware Ray Traced Shadows = On, Field of View = 121.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

Синтетические тесты позволяют оценить вклад подсистемы памяти в производительность в очищенном от влияния других компонентов системы виде. Поэтому с них удобнее всего начать изучение быстродействия исследуемого комплекта.

Прежде всего обращает на себя внимание, что уже при использовании штатного профиля XMP комплект G.Skill Trident Z5 Royal оказывается быстрее «стандартного» комплекта DDR5-6000 CL30 практически во всех тестах Aida64 Cache & Memory Benchmark. Более высокая частота вместе с двухранговой организацией позволяет выиграть в практической скорости чтения примерно 7 %, записи — около 10 %, а копирования — примерно 2 %. Это полностью соответствует тем наблюдениям, которые были сделаны при изучении особенностей работы комплекта: два ранга действительно позволяют контроллеру памяти эффективнее загружать шину, и основной прирост практической пропускной способности при этом проявляется в операциях чтения и записи. Впрочем, с точки зрения латентности память G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB немного проигрывает одноранговому комплекту.

Но куда более интересная картина получается при ручной настройке таймингов. После оптимизации задержек производительность обоих комплектов существенно возрастает. У одноранговой памяти DDR5-6000 2×16 Гбайт скорость чтения увеличивается примерно на 13 %, записи — почти на 14 %, а копирования — более чем на 16 %. Похожий прирост демонстрирует и G.Skill Trident Z5 Royal 2×32 Гбайт: относительно штатного XMP-профиля скорость чтения возрастает примерно на 8 %, записи — почти на 7 %, а копирования — почти на 17 %. Таким образом, эмпирическое правило о том, что грамотно подобранные тайминги являются очень эффективным инструментом повышения производительности, находит очередное подтверждение.

При этом преимущество двухрангового комплекта после ручной настройки никуда не исчезает. В сравнении с одноранговым комплектом DDR5-6000 2×16 Гбайт с оптимизированными таймингами память G.Skill Trident Z5 Royal остаётся впереди: она примерно на 2 % быстрее по скорости чтения и примерно на 3 % — по скорости записи и копирования. Абсолютный выигрыш уже нельзя назвать существенным, но он всё-таки имеет место, причём двухранговая память после настройки демонстрирует и немного лучшую латентность.

Интересно выглядят и результаты Geekbench 6. В однопоточном тесте различия между всеми режимами работы памяти находятся в пределах статистической погрешности, что вполне ожидаемо: подобные нагрузки гораздо сильнее зависят от производительности вычислительных ядер, чем от характеристик подсистемы памяти. Зато многопоточная часть Geekbench оказывается значительно более чувствительной к её настройке. Здесь ручная оптимизация таймингов приносит около 5 % дополнительной производительности как одноранговому, так и двухранговому комплекту. При этом G.Skill Trident Z5 Royal вновь оказывается немного впереди, пусть его преимущество перед тщательно настроенной DDR5-6000 CL30 и составляет немногим более одного процента.

Таким образом, синтетические тесты полностью подтверждают, что двухранговая память действительно обеспечивает более высокую практическую производительность, чем сопоставимые по характеристикам одноранговые модули. Однако более эффективная архитектура модулей не отменяет необходимости в ручной настройке таймингов. Эта процедура остаётся одним из наиболее эффективных способов повысить производительность всей системы без какого-либо дополнительного оборудования, даже если в системе установлен флагманский процессор серии Ryzen X3D.

⇡#Производительность в приложениях

Если синтетические бенчмарки позволяют оценить потенциал подсистемы памяти в идеальных условиях, то тесты в прикладных программах показывают, насколько этот потенциал реализуется в сценариях из реальной жизни. И эти результаты говорят о том, что сам по себе переход на двухранговый комплект G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 объёмом 64 Гбайт почти не влияет на производительность. Несмотря на более высокую частоту, архитектуру с большим внутренним параллелизмом и, как следствие, увеличенную практическую пропускную способность, в большинстве задач наблюдаемое преимущество укладывается в пределы одного-двух процентов как с номинальными настройками из XMP/Expo, так и с подобранными вручную таймингами. Более того, в отдельных случаях, например при сборке проектов в Visual Studio, более простая одноранговая DDR5-6000 в модулях по 16 Гбайт даже оказывается предпочтительнее. Это ещё раз подтверждает, что в действительности платформа Ryzen слабо реагирует на увеличение пропускной способности памяти, которая как раз и улучшается при использовании двухранговых DIMM ёмкостью по 32 Гбайт.

При этом практически все приложения демонстрируют заметный прирост быстродействия при ручной настройке таймингов независимо от того, какой комплект используется. Ощутимо чувствительными к задержкам оказываются Photoshop, Premiere Pro и компиляция в Visual Studio. В этих задачах ручная оптимизация позволяет получить выигрыш порядка 3–5 %, что уже трудно списать на погрешность измерений. Но наиболее ярко влияние настроек подсистемы памяти проявляется в задачах, связанных с локальной работой нейросетей. Скорость генерации Llama 3.1 8B после оптимизации таймингов возрастает более чем на 14 %, причём этот прирост почти одинаков как для одноранговой, так и для двухранговой памяти.

Получается, что надеяться на автоматически более высокую производительность при выборе более ёмких комплектов явно не следует, по крайней мере, если речь идёт о ресурсоёмких приложениях. Главный фактор — грамотная настройка памяти. И этот вывод одинаково справедлив как для одноранговых, так и для двухранговых модулей на чипах SK hynix.

А это значит, что главная ценность комплекта G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB применительно к системам рабочего назначения заключается не столько в потенциально более высокой производительности, сколько в возможности получить 64 Гбайт оперативной памяти без каких-либо компромиссов в быстродействии. Иными словами, покупатель такого комплекта, помимо эстетического удовлетворения, получит увеличенный объём памяти, необходимый для работы с крупными проектами, большими языковыми моделями или несколькими виртуальными машинами, как минимум ничего не теряя в производительности по сравнению с лучшими одноранговыми вариантами DDR5.

Рендеринг:

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Работа с видео:

Компиляция:

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⇡#Производительность в играх

Игры традиционно относятся к числу наиболее чувствительных к характеристикам подсистемы памяти приложений, поэтому можно было ожидать, что именно здесь преимущества двухранговой памяти проявятся наиболее отчётливо. Однако результаты показывают, что даже в этом случае эффект оказывается довольно скромным.

Так, при использовании штатных настроек памяти G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB вообще не опережает привычный 32-Гбайт комплект DDR5-6000 CL30. Различия в кадровой частоте оказываются минимальными, и в целом уровень производительности можно назвать одинаковым.

Не слишком меняется это соотношение и после ручной оптимизации таймингов. Сама по себе оптимизация задержек может принести довольно ощутимое улучшение игровой производительности — вплоть до 10–12 % в процессорозависимых проектах вроде Anno 1800 или The Outer Worlds 2, но в итоге двухранговая память не позволяет получить устойчивое преимущество в среднем FPS по сравнению с одноранговой. Незначительное превосходство на уровне единиц процентов двухранговые модули обеспечивают лишь с точки зрения минимального FPS. Это, кстати, говорит о том, что в наиболее тяжёлых для процессора игровых сценах двухранговая память всё-таки в определённой степени предпочтительнее одноранговой.

Тем не менее, как и в прикладных тестах, в играх современные Ryzen гораздо сильнее реагируют на снижение задержек памяти, чем на рост её практической пропускной способности. Двухранговая организация модулей действительно даёт небольшой выигрыш, однако наблюдается он не везде, а его величина редко выходит за пределы нескольких процентов. Поэтому, если рассматривать G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB исключительно как способ повысить производительность в играх, ожидания, похоже, не оправдываются.

В сложившихся реалиях комплект памяти 2×32 Гбайт уже нельзя назвать рядовой покупкой. Из-за высоких цен такие продукты автоматически мигрировали в премиальный сегмент. А рассмотренный в этом обзоре комплект G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB занимает в нём одну из верхних позиций: он не только выделяется эффектным внешним видом, но и основывается на высококачественных отборных микросхемах памяти.

При этом с технической точки зрения двухранговые модули DDR5 объёмом 32 Гбайт действительно немного быстрее привычных одноранговых модулей по 16 Гбайт. Благодаря дополнительному внутреннему параллелизму они обеспечивают более высокую практическую пропускную способность, что не только видно в синтетических тестах, но и может быть полезно для отдельных реальных задач. Однако рассчитывать на сколько-нибудь заметное ускорение системы не стоит: речь в лучшем случае идёт лишь о прибавке в несколько процентов в единичных приложениях.

К тому же преимущества двухранговой памяти приходится оплачивать ухудшением частотного потенциала. Создаваемая ею повышенная нагрузка на контроллер памяти не позволяет комплектам из таких модулей легко брать частоты порядка 7-8 ГГц. Но для платформы Socket AM5 этот недостаток не слишком критичен. Производительность современных Ryzen намного сильнее зависит от задержек памяти, чем от её пропускной способности, поэтому режим DDR5-6400 с синхронной работой контроллера и агрессивными таймингами выглядит для них вполне естественным.

Тем не менее если рассматривать комплект G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB как способ увеличить FPS или ускорить рабочие приложения, оправдать его покупку будет трудно. Практически такого же уровня производительности можно добиться со значительно более доступными комплектами 2×16 Гбайт на тех же чипах SK hynix A-die. Но если вам одновременно нужны и 64 Гбайт оперативной памяти, и максимально возможные характеристики, то у комплектов, подобных рассмотренному, сегодня практически нет альтернативы. Тем более что варианты подсистемы памяти, собранные из четырёх модулей по 16 Гбайт, нагружают контроллер сильнее, чем комплекты 2×32 Гбайт, и, как следствие, совсем плохо масштабируются по частоте.

Это значит, что G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB — продукт определённо не для массового пользователя. Но эта память прекрасно подойдёт тем, кто не хочет искать компромисс между объёмом, скоростью и колоритным дизайном и готов заплатить за это соответствующую цену. К счастью, современная платформа Ryzen имеет всё необходимое, чтобы раскрывать потенциал подобных комплектов, но и ожидать от них чудес при этом тоже не стоит.

Собственно, в число результатов проведённого тестирования можно записать не только то, что G.Skill Trident Z5 Royal DDR5-6400 CL32 64GB оказался очень достойным комплектом памяти для флагманской Socket AM5-сборки. Подтвердилось и другое: комплекты из двухранговых модулей суммарной ёмкостью 64 Гбайт на сегодня перестали быть памятью, которая заставляет идти на какие-либо жертвы. Их можно смело выбирать, когда в системе на современном процессоре AMD нужен большой объём оперативной памяти, — никаких проблем ни с совместимостью, ни с производительностью заведомо не возникнет.