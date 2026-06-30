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Безандроидность Huawei набирает обороты: HarmonyOS 6 установили более чем на 70 млн устройств

Ещё в первой половине текущего месяца стало известно, что операционная система Huawei HarmonyOS 6 успела распространиться на более чем 66 млн активных устройств. Для китайской компании, которая с 2019 года находится под серьёзными американскими санкциями, это большое достижение. К настоящему моменту количество устройств с установленной HarmonyOS 6 уже превысило 70 млн штук.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на статистику Wonder Toolbox. Если учитывать все версии HarmonyOS, то в середине июня их использовали более 1,3 млрд устройств. К их числу относились умные устройства, включая работающие в сегменте Интернета вещей, а также ПК, смартфоны, планшеты и различная носимая электроника. К концу года, как ожидается, устройств с установленными HarmonyOS 5 и 6 будет насчитываться более 100 млн штук. Помимо роста удовлетворённости пользователей качествами этой платформы, популяризации способствует и расширяющаяся база разработчиков приложений для неё.

На китайском рынке HarmonyOS по некоторым критериям оценки вышла на второе место среди используемых операционных систем для смартфонов. Пока пользователи HarmonyOS сосредоточены преимущественно в Китае, но растущая база и ассортимент приложений со временем начнут менять конкурентный ландшафт и на международном рынке. Как и Apple, компания Huawei особое внимание уделяет интеграции аппаратных и программных решений, поэтому в комбинации они работают неплохо по меркам относительно молодой операционной системы.

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Теги: huawei, huawei technologies, harmonyos 6, статистика, операционная система
huawei, huawei technologies, harmonyos 6, статистика, операционная система
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