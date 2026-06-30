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Королева без бензоколонки: у Toyota четвёртый месяц подряд падают продажи машин с ДВС, зато спрос на электромобили взлетел на 170 %

Рост цен на топливо на западных рынках из-за конфликта США с Ираном заставил покупателей транспортных средств всё чаще смотреть в сторону электромобилей. Tesla объявила о наборе персонала на своё предприятие в Берлине, а японская Toyota уже четвёртый месяц подряд наблюдает снижение спроса на машины с ДВС и рост популярности своих электромобилей.

Источник изображения: Toyota Motor

Источник изображения: Toyota Motor

Toyota Motor при этом остаётся крупнейшим мировым автопроизводителем, как напоминает ресурс Electrek. По итогам мая её совокупные продажи упали год к году на 7,2 % до 834 279 автомобилей, с учётом продукции марки Lexus. Уже четвёртый месяц подряд продажи Toyota снижаются в годовом сравнении. Сильнее всего в мае просели продажи автомобилей Toyota на рынке Китая (-31,7 %), тогда как Северная Америка (-0,1 %), Япония и Европа (-0,3 %) держали показатели на стабильном уровне. Всего с начала года объёмы продаж автомобилей марки Toyota в Китае сократились на 15 % в годовом сравнении, до 579 419 машин. В мае в отдельности здесь было продано 102 299 автомобиля. Непосредственно в США майские продажи Toyota упали на 0,6 % до 238 800 автомобилей, хотя недавно на местный рынок вышел потенциальный бестселлер в лице кроссовера RAV4, который здесь предлагается и в гибридном варианте с возможностью подзарядки тяговой батареи от сети.

В Китае при этом пользуются растущей популярностью электромобили, которые Toyota создаёт при участии местных партнёров, но продаёт под своей маркой. В апреле электрическому кроссоверу bZ3X, который производится на совместном предприятии с китайской GAC, удалось стать самой продаваемой моделью этого завода на китайском рынке. На мировом рынке объёмы продаж электромобилей Toyota выросли на рекордные 170 % до 37 313 штук. Конечно, в абсолютном выражении это мало не только для ёмкости мирового рынка, но и для объёмов производства Toyota. За пять месяцев текущего года Toyota смогла поставить на мировой рынок 155 074 электромобилей, что на 138 % больше результата аналогичного периода прошлого года. На их долю в структуре реализации продукции Toyota пока приходится не более 7 %.

Даже электрический первенец марки в лице кроссовера bZ4X по итогам первого квартала стал в США третьим по популярности среди электромобилей, а в Японии он вообще выбился на первое место впервые в истории Toyota. В Китае на популярность электромобилей Toyota работают главным образом недорогие комплектующие местных поставщиков, которые позволяют удерживать начальную цену на bZ3X на уровне $15 000. На североамериканском рынке в этом году появятся трёхрядные электрические кроссоверы Highlander BEV и соплатформенный Lexus TZ. Среди причин роста спроса на свои электромобили Toyota открыто указывает рост цен на углеводородное топливо.

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Теги: toyota, электромобиль, статистика, аналитика, двс
toyota, электромобиль, статистика, аналитика, двс
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