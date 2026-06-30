В эпоху «автоматизированной дезинформации» стало слишком легко заявлять об обнаружении инопланетян

Впервые за более чем 15 лет комитет Международной академии астронавтики (IAA) по поиску внеземного разума (SETI) пересмотрел протоколы, регулирующие то, как учёные оценивают и проверяют доказательства существования внеземного разума. Обновления разработаны в ответ на постоянно меняющийся медиаландшафт, изобилующий дезинформацией, генерируемой искусственным интеллектом, и сомнительными заявлениями об обнаружении инопланетных технологий.

Благодаря масштабным астрономическим обзорам и развитию технологий наблюдений за космосом, многие учёные считают открытие внеземного разума неизбежным. По их мнению, существование внеземных цивилизаций предопределено теорией вероятности. Они исходят из того, что во Вселенной гораздо больше планет, чем песчинок на Земле — только в Млечном Пути около четырёх миллиардов планет размером с Землю находятся в обитаемых зонах звёзд, подобных Солнцу.

SETI поставил перед собой задачу подготовить учёных всего мира к сложной задаче непосредственного обнаружения инопланетян. Ключевым моментом обновлённых протоколов является основополагающий принцип, заложенный в знаменитом высказывании астронома, астрофизика и пионера в области экзобиологии Карла Сагана (Carl Sagan): «Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных доказательств». Помимо того, что новые протоколы служат ориентиром для астрономов, они также требуют от учёных ставить истину выше сенсаций.

Протоколы, известные как «Декларация принципов проведения поиска внеземного разума (SETI)», служат руководством, охватывающим все аспекты, от первого контакта и проверки доказательств до проблем преследования учёных и раскрытия их личных данных. Протоколы акцентируют внимание на прозрачности и научной строгости наблюдений и чётко указывают, что должен делать астроном в случае первого контакта с внеземным разумом. Они также затрагивают современные проблемы, включая подрыв доверия в эпоху постправды.

«Информационная среда, в которой мы работаем сегодня, гораздо сложнее, чем в 2010 году, — заявил представитель SETI. — В эпоху дипфейков, автоматизированной дезинформации и мгновенной глобальной связи одно непроверенное утверждение может вызвать путаницу или панику». Новые протоколы гарантируют, что учёные будут придерживаться самых высоких стандартов доказательности, прежде чем делать публичные заявления.

В пересмотренных протоколах чётко указано, что должен делать астроном, если он обнаружит аномалию в своих данных, которая может указывать на присутствие внеземного разума. «Никаких публичных заявлений не должно быть сделано, пока сигнал или артефакт не будут тщательно подтверждены независимыми организациями с использованием другого оборудования», — подчеркнул представитель SETI.

Помимо проверки и распространения открытия среди широкой общественности, протоколы также затрагивают тему контакта с инопланетянами. Ни один исследователь SETI не должен брать на себя ответственность за ответ любому инопланетному разуму, который связался с ним напрямую: «Передача ответа внеземному разуму — это решение, которое принадлежит всему человечеству». По мнению SETI, международные консультации перед контактом с инопланетной цивилизацией должен проводить Генеральный секретарь ООН.