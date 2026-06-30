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Meta✴ не сумела отделаться от иска о детской зависимости от соцсетей — суд состоится 18 августа

Федеральный суд США отказал Meta в просьбе отклонить иск 29 генеральных прокуроров штатов США, обвиняющих компанию в умышленном внедрении в Facebook и Instagram технологий, вызывающих зависимость у детей и попытках сокрытия вреда соцсетей от общественности. Meta заявила, что «зависимость от социальных сетей» не является признанным психическим расстройством, но суд усмотрел «существенные фактические разногласия» по этому вопросу.

Источник изображения: freepik.com

Источник изображения: freepik.com

Суд отказал Meta в отклонении исков, обвиняющих компанию в обмане, недобросовестной практике и нарушениях федерального «Закона о защите конфиденциальности детей в интернете». В судебном решении отмечено, что компания не выполнила требования этого закона об уведомлении и согласии родителей. Судебное разбирательство назначено на 18 августа.

Истцы ссылаются на исследования, которые показали, что использование детьми Facebook и Instagram может привести к депрессии, тревожности, бессоннице, проблемам в образовании и повседневной жизни, а также к самоповреждению, включая самоубийство.

Юристы Meta считают, что у обвинителей отсутствуют доказательства ввода потребителей в заблуждение относительно предполагаемой зависимости от своих платформ. Meta утверждает, что «зависимость от социальных сетей» не является установленным официальным психическим расстройством, и поэтому обвинения не имеют юридической значимости. Meta также отрицает нарушения «Закона о защите конфиденциальности детей в интернете», поскольку Facebook и Instagram ориентированы на широкую аудиторию, а не только на детей младше 13 лет.

«Генеральные прокуроры представляют разумную интерпретацию заявлений [Meta] о том, что Facebook и Instagram не разработаны таким образом, чтобы заставлять подростков компульсивно использовать платформы себе во вред. В той мере, в какой доказательства истцов показывают, что платформы действительно предназначены именно для этого, присяжные могли бы с разумной долей вероятности признать эти заявления ложными для здравомыслящего человека», — говорится в заключении суда.

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Теги: me, судебное разбирательство, иск, зависимость, дети
me, судебное разбирательство, иск, зависимость, дети
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