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Against the Storm 2 подождёт: анонсирован симулятор выживания во вселенной Against the Storm

Разработчики фэнтезийной градостроительной стратегии Against the Storm из польской студии Eremite Games рассказали о дальнейшем развитии игры и подтвердили следующий проект команды.

Источник изображений: Eremite Games

Источник изображений: Eremite Games

Напомним, релизная версия Against the Storm вышла в декабре 2023 года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) спустя 13 месяцев раннего доступа, а прошлым летом добралась до PS4, PS5, Xbox One, Series X, S и Nintendo Switch.

Как стало известно, обновление 1.10 для Against the Storm будет выпущено 8 июля и принесёт с собой раздел носильщиков на панель склада, новые модификаторы карты, переосмысление интерфейса рыбацкой хижины и многое другое.

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Вопреки ожиданиям фанатов, никакого масштабного апгрейда вроде 2.0 команда Eremite Games для Against the Storm не готовит, в том числе потому что переключается на разработку новой игры.

Проект представляет собой безымянный (пока) симулятор выживания во вселенной Against the Storm с видом от третьего лица. Анонс сопровождался короткой геймплейной демонстрацией прототипа.

Eremite Games подчеркнула, что игра на «самом раннем» этапе разработки и полна заглушек — даже для страницы в Steam время ещё не пришло. Нового показа в ближайшие месяцы ждать не стоит.

Что касается потенциальной Against the Storm 2, то команда регулярно обсуждает идею сиквела, но на этот раз захотела поэкспериментировать с жанром выживания и показать новые стороны вселенной Against the Storm.

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Теги: against the storm, eremite games, градостроительный симулятор, симулятор выживания
against the storm, eremite games, градостроительный симулятор, симулятор выживания
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