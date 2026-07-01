Google научила NotebookLM превращать скучные лекции и презентации в ролики в стиле TikTok

Сервис Google NotebookLM предложил пользователям новый формат сводок по заметкам пользователей — созданные искусственным интеллектом видеоролики в стиле TikTok.

Новая функция доступна пользователям платных подписок Google AI Ultra и Pro — платформа NotebookLM генерирует 60-секундные вертикальные ролики на основе источников, которые они сами загрузили в приложение. Google продемонстрировала пример такой видеосводки на тему неудачной войны Австралии против эму: на ролике присутствуют изображения птиц в стиле бумажных вырезок, сопровождаемые закадровым текстом. Видеосводки дополняют другие способы взаимодействия NotebookLM с пользовательскими исследованиями — ранее компания предложила подкасты, кинематографические видеоролики и созданные ИИ визуальные пояснения.

Чтобы создать 60-секундную видеосводку, в веб-версии или приложении NotebookLM необходимо выбрать блокнот, а затем в столбце Studio правой части экрана выбрать пункт Video. Далее отметить вариант Short и указать тему, на которой необходимо сосредоточить внимание NotebookLM, или ввести свою собственную — далее нажать кнопку Generate. Пока функция доступна только на английском языке, но в обозримом будущем компания пообещала добавить поддержку новых.