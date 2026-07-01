Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google научила NotebookLM превращать ск...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google научила NotebookLM превращать скучные лекции и презентации в ролики в стиле TikTok

Сервис Google NotebookLM предложил пользователям новый формат сводок по заметкам пользователей — созданные искусственным интеллектом видеоролики в стиле TikTok.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Новая функция доступна пользователям платных подписок Google AI Ultra и Pro — платформа NotebookLM генерирует 60-секундные вертикальные ролики на основе источников, которые они сами загрузили в приложение. Google продемонстрировала пример такой видеосводки на тему неудачной войны Австралии против эму: на ролике присутствуют изображения птиц в стиле бумажных вырезок, сопровождаемые закадровым текстом. Видеосводки дополняют другие способы взаимодействия NotebookLM с пользовательскими исследованиями — ранее компания предложила подкасты, кинематографические видеоролики и созданные ИИ визуальные пояснения.

Чтобы создать 60-секундную видеосводку, в веб-версии или приложении NotebookLM необходимо выбрать блокнот, а затем в столбце Studio правой части экрана выбрать пункт Video. Далее отметить вариант Short и указать тему, на которой необходимо сосредоточить внимание NotebookLM, или ввести свою собственную — далее нажать кнопку Generate. Пока функция доступна только на английском языке, но в обозримом будущем компания пообещала добавить поддержку новых.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google закрыла Telegram и другим сторонним разработчикам доступ к GIF-платформе Tenor
Google ограничила доступ Meta✴ к ИИ-моделям Gemini из-за высокой нагрузки на инфраструктуру
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM
Anthropic выпустила Claude Sonnet 5 — ИИ-модель «в среднем весе», которая приближается по уровню к Opus 4.8 и заточена под работу с агентами
Новая ИИ-модель Anthropic Claude Science поможет учёным эффективнее бороться с болезнями и создавать лекарства
Anthropic договорилась с США — запрет на ИИ-модель Fable 5 снят
Теги: google, notebooklm, ии
google, notebooklm, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.