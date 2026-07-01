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Google представила Nano Banana 2 Lite — быстрый и недорогой генератор изображений

Google выпустила Nano Banana 2 Lite — обновлённую версию генератора видео и изображений на основе искусственного интеллекта. Эта версия значительно быстрее и доступнее по цене, чем предыдущая.

Источник изображений: blog.google

Источник изображений: blog.google

Модель отличается сокращённой задержкой — она генерирует изображения всего за четыре секунды, и это оптимальный вариант, когда необходимо быстро создавать или редактировать изображения одно за другим, отмечает Google. Стоимость её работы составляет $0,034 за 1000 картинок, то есть она действительно представляется вполне доступной для тех, кому необходимо в больших масштабах создавать и совершенствовать свой контент.

Представленная в феврале мощная Nano Banana 2 позиционируется как «универсальная рабочая лошадка», а новая Banana 2 Lite оптимизирована для рабочих процессов с большими объёмами, при которых требуется быстрая обработка данных, утверждает Google. Обновлённая Nano Banana 2 Lite доступна на платформах Google AI Studio и Google Gemini Enterprise Agent, а также через Gemini API. Она заменяет первую Nano Banana, которую компания теперь объявила «устаревшей моделью».

Google сообщила о расширении присутствия видеогенератора Gemini Omni Flash, представленного на конференции Google I/O — стоимость работы с ним составляет $0,10 за секунду видео на выводе. Компания продемонстрировала приложение Omni Product Studio, которое может использовать созданные Omni статические изображения и генерировать из них «кинематографические ролики для электронной коммерции».

«Создание контента с помощью генеративных медиа часто связано с творческой итерацией. С помощью этих двух моделей разработчики могут создавать комплексные, сквозные мультимедийные решения, объединяющие быструю генерацию изображений с созданием и редактированием видео», — рассказали в Google.

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Теги: google, nano banana, omni, ии
google, nano banana, omni, ии
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