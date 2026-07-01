«Алису AI» теперь можно назначить голосовым помощником по умолчанию в Android

«Алису AI» теперь можно устанавливать в качестве помощника по умолчанию на устройствах Android и вызывать её поверх любого открытого приложения при помощи жестовой команды или по долгому нажатию навигационной кнопки. Открывать приложение «Алисы AI» или переключаться между окнами для этого не требуется — при вызове помощника с искусственным интеллектом можно сразу задать ему вопрос.

В качестве ассистента по умолчанию «Алиса AI» предлагает свои привычные возможности: ответы за запросы голосом или текстом, генерацию картинок, перевод, анализ изображений и поиск информации в интернете. Она может управлять «Яндекс Музыкой», умным домом, показывать прогноз погоды, задавать будильники и таймеры, вызывать нужные контакты или экстренные службы.

Режим помощника по умолчанию пригодится, когда не хочется прерывать другие функции работы со смартфоном: «Алиса AI» может объяснить незнакомый термин, рассказать об объектах на камере устройства — о растении или составе продукта, она прокомментирует и инструкцию. Без переключения между приложениями она может разобраться в сложной схеме или перевести меню с иностранного языка. В окне вызова можно сразу сгенерировать изображение, например, открытку.

Выбрать «Алису AI» помощником по умолчанию можно либо в самом приложении, либо в настройках устройства, на которое оно установлено.