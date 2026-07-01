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Microsoft лишит работы около 5000 сотрудников — под угрозой подразделение Xbox

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft готовится к проведению очередного раунда увольнений. На этот раз компанию покинут менее 2,5 % штата сотрудников, о чём может быть объявлено официально уже на следующей неделе.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

В последние месяцы американские компании продолжают сокращать персонал. Новая волна увольнений затронула технологический, медийный и финансовый сегменты, поскольку компании стремятся к сокращению расходов, параллельно с этим активно инвестируя в инфраструктуру для искусственного интеллекта.

По данным Business Insider, предстоящие увольнения затронут тысячи сотрудников Microsoft, включая отделы продаж и консалтинга. В дополнение к этому ожидается сокращение численности сотрудников в подразделении Xbox. Официальные представители Microsoft отказались от комментариев по данному вопросу.

Документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, указывают на то, что по состоянию на 30 июня 2025 года в Microsoft работало около 228 тыс. сотрудников. Так что сокращение штата на 2,5 % означает, что работы лишатся более 5000 человек.

В прошлом месяце СМИ писали, что подразделение Xbox, которое было вынуждено повысить цены на свои продукты из-за продолжающегося дефицита чипов памяти, планирует массовые увольнения и значительное сокращение бюджетов на маркетинг и другие расходы. По данным источника, Microsoft рассматривает разные варианты для своего игрового подразделения, включая выделение в отдельную компанию или реструктуризацию в качестве дочерней структуры.

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Теги: microsoft, увольнения, сокращения
microsoft, увольнения, сокращения
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