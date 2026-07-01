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Китайская BYD снова обгонит Tesla по продажам электромобилей

Китайская компания BYD готова вернуть себе титул мирового лидера по продажам полностью электрических автомобилей благодаря уверенному росту экспорта. Согласно последним данным, BYD поставила за второй квартал 557 090 электромобилей. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но достаточно, чтобы обогнать Tesla. По мнению аналитиков, Tesla поставила во втором квартале около 396 500 автомобилей.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

BYD впервые обогнала Tesla в четвёртом квартале 2024 года и сохраняла значительное преимущество до 2025 года. Однако в первом квартале этого года Tesla вернула себе лидерство, опередив BYD примерно на 48 000 проданных автомобилей, поскольку снижение спроса в Китае привело к падению продаж на внутреннем рынке.

Общий объем продаж BYD по всем типам силовых агрегатов и моделей автомобилей вырос на 5,5 % в июне, достигнув 403 472 единиц. Около 43 % проданных автомобилей пришлись на зарубежные рынки, что подчёркивает важность глобальной экспансии BYD.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

В условиях ожесточённой ценовой войны на китайском автомобильном рынке BYD сосредоточилась на модернизации технологий, стремясь не проиграть конкуренцию таким сильным соперникам, как Geely и Xiaomi. Ключевым полем битвы становятся системы помощи водителю, поэтому в конце мая BYD представила, по её словам, самый мощный в Китае чип для беспилотных автомобилей. Компания также ускоренными темпами наращивает производство своих батарей нового поколения.

Глобальные продажи электромобилей, похоже, обновят рекорды, хотя рост на основных рынках замедляется. В Китае, крупнейшем в мире рынке, продажи автомобилей на новых источниках энергии — включая электромобили и подключаемые гибриды — в мае упали на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

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Теги: byd, tesla, электромобили, продажи
byd, tesla, электромобили, продажи
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