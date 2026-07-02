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Истцы взяли на вооружение ИИ и завалили британские суды работой до 2028 года

По информации Financial Times, внедрение генеративного искусственного интеллекта коснулось британской судебной системы самым непосредственным образом, поскольку лишённые возможности нанимать дорогостоящих адвокатов граждане стали активнее использовать ИИ-ассистентов для подачи жалоб и исков. Местные суды теперь завалены работой до 2028 года.

Источник изображения: Unsplash, Who’s Denilo ?

Источник изображения: Unsplash, Who’s Denilo ?

Как поясняет источник, речь идёт преимущественно о специальных судебных органах Великобритании, которые рассматривают трудовые споры. В условиях, когда компании одна за одной объявляют о сокращении сотрудников в результате внедрения искусственного интеллекта, последний помогает жертвам подобных оптимизаций преследовать своего бывшего работодателя в суде. Уволенные сотрудники просто обращаются к чат-ботам с просьбой составить жалобу на работодателя, хотя ранее для этого обычно приходилось нанимать юриста, чьи услуги остаются не самыми дешёвыми.

Издание приводит пример одной женщины, которую работодатель сократил во время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком. Выйти на прежнее место работы она после завершения отпуска не смогла, но решила обратиться в профильный трибунал для получения компенсации. Составить текст жалобы ей помог чат-бот, в итоге суд встал на её сторону и заставил бывшего работодателя выплатить пострадавшей компенсацию в сумме шестимесячного жалования.

Отмечается, что этот прецедент скорее является исключением, поскольку злоупотребление ИИ приводит к перегрузке британских судебных органов и увеличению сроков рассмотрения каждой трудовой жалобы. Юристы отмечают, что некоторые дела будут рассматриваться не ранее 2028 года. При этом некоторые истцы пытаются добиться через суд временных мер поддержки со стороны работодателя в виде выплаты ежемесячного жалования до окончательного рассмотрения дела. В судебной практике у таких жалоб появляется приоритет, поэтому их подача истцами вносит сильный беспорядок в работу трибуналов по трудовым спорам. Тем более, что многие истцы слепо доверяют ИИ в вопросах формулирования исковых требований и назначения компенсации. Нередко ИИ выдвигает завышенные требования, которые судом не удовлетворяются в первой инстанции, но истцы при этом сохраняют непоколебимость своих позиций. Кроме того, ИИ нередко формирует слишком объёмные документы, в которых судам приходится долго разбираться и тратить время на удаление ненужной информации, актуальность которой сам истец без помощи юристов проверить не мог.

Представители правовой системы Великобритании теперь предлагают вернуть государственную пошлину за подачу судебных исков, которая была отменена с 2017 года ради «повышения доступности справедливости». Такой материальный барьер позволил бы отсечь не самые важные иски и разгрузить судебную систему. Кроме того, часть полномочий по рассмотрению трудовых споров можно было бы передать недавно организованному Агентству по соблюдению справедливости в трудовой сфере. Правозащитники отмечают, что ИИ обеспечил повышение доступности правосудия, в особенности для иммигрантов, не владеющих английским языком и специализированной терминологией в достаточной степени для самостоятельного представления своих интересов в суде. Словом, есть и положительные моменты, но пока британская система правосудия в большей мере страдает от увлечения истцов использованием генеративного ИИ.

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Теги: иск, ии, ии-бот, судебное разбирательство, сокращения
иск, ии, ии-бот, судебное разбирательство, сокращения
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