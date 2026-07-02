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«Самое янское дополнение в истории»: геймплейный трейлер сюжетного аддона The Alters: Last Variable порадовал фанатов

Польский издатель и разработчик 11 bit studios представил геймплейный трейлер грядущего сюжетного дополнения Last Variable к своему научно-фантастическому философскому выживанию The Alters.

Источник изображений: 11 bit studios

Источник изображений: 11 bit studios

События Last Variable развернутся по окончании истории The Alters. По сюжету Яны покинули планету, а Ян Учёный решил остаться и возглавить команду специалистов (альтернативных версий самого себя) для изучения загадочного Оазиса.

Ключ к тайне роскошного райского уголка, которого не должно существовать — терраформирование арен карты. Однако планета реагирует на исследования, причём всё более неумолимыми землетрясениями и радиацией.

Двухминутный геймплейный трейлер Last Variable демонстрирует изучение планеты, строительство научных станций, угрозу палящего солнца, развитие подземной базы и многообразие Янов Учёных (Геолог, Биолог, Химик, Физик).

Пользователи в комментариях с воодушевлением встретили сюжетное продолжение лучшей игры 2025 года по версии редакции 3DNews. «Самое янское дополнение в истории», — подметил ASAPxCaesar.

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Обещают около 20 часов игрового процесса, расширение механик выживания по сравнению с основным приключением, новые виды деятельности для альтеров и текстовый перевод на русский язык.

Last Variable выйдет 13 июля на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. DLC входит в состав Deluxe-издания The Alters (1408 рублей на летней распродаже Steam), но будет продаваться и отдельно.

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Теги: the alters, 11 bit studios, приключение, симулятор выживания
the alters, 11 bit studios, приключение, симулятор выживания
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