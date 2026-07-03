Сегодня 03 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Вопрос передачи доли в Anthropic властям...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Вопрос передачи доли в Anthropic властям США пока не обсуждался

Пример с Intel, которая около года назад передала правительству США почти 10 % акций, вдохновил OpenAI подумать о передаче администрации Трампа вдвое меньшего в удельном выражении пакета своих акций. Как отмечают источники Reuters, со стартапом Anthropic никто из американских чиновников подобных переговоров не проводил.

Источник изображения: Anthropic

Идея якобы должна была обсуждаться с другими участниками ИИ-рынка, как можно было понять из публикации Financial Times. Агентству Reuters отсутствие таких переговоров по Anthropic подтвердить не удалось, поскольку ни американские чиновники, ни представители стартапа свои комментарии на момент подготовки вечерней новости к публикации не предоставили.

Как известно, с точки зрения лояльности действующему правительству США стартап Anthropic не может похвастаться 100-процентно чистой репутацией, ведь с начала года он формально отстранён от обслуживания контрактов Пентагона из-за отказа предоставить военному ведомству полный контроль над своими ИИ-моделями. Недавно власти США вмешались в процесс распространения моделей Mythos 5 и Fable 5, посчитав их слишком опасными для применения неблагонадёжными клиентами Anthropic. Ограничения были сняты только недавно, но пользователи при этом оказались недовольны введёнными защитными механизмами.

Власти США намерены предварительно проверять все новые американские ИИ-модели на предмет безопасности их открытого распространения, но пока соответствующая процедура носит добровольный характер. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) своей идеей получения правительством США пакета акций ведущих ИИ-разработчиков поделился ещё в прошлом месяце. В начале этого руководство OpenAI якобы пошло навстречу этой инициативе, но пока на уровне переговоров. Из уст сенатора Берни Сандерса (Bernie Sanders) прозвучали даже более радикальные предложения, подразумевающие передачу властям страны 50-процентной доли в капитале крупных ИИ-разработчиков и предоставление членам правительства мест в совете директоров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей
OpenAI предложила США долю в компании — чтобы каждый американец получал дивиденды от ИИ
«Не можешь — научим, не хочешь — заставим»: Microsoft мобилизует 6000 сотрудников для помощи клиентам во внедрении ИИ
ИИ оказался слишком дорогим: компании урезают сотрудникам доступ к ChatGPT и Claude
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии
Теги: anthropic, сша, акции, ии
anthropic, сша, акции, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы совершили прорыв в опреснении морской воды — её обещают сделать дешевле бутилированной
Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation
США разрешат сверхзвуковым авиалайнерам летать над городами, но при одном условии
Google начала тестировать новую reCAPTCHA — пользователей просят показать руки в камеру, и не обязательно свои
GitHub подшутила над Sony и предложила разработчикам выслать их репозитории на CD-дисках
OxygenOS и Realme UI отправят на свалку истории — OnePlus и Realme перейдут на ColorOS 4 мин.
Alibaba запретила сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code от Anthropic 25 мин.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 млн копий за пять с половиной лет после релиза 32 мин.
Epic Games Store выдал планы Square Enix на сюжетные дополнения к Final Fantasy VII Revelation 34 мин.
Зафиксирована первая в истории полностью автономная атака ИИ- вымогателя 2 ч.
Nothing выпустила последнее обновление для Phone (1) и прекратила поддержку 2 ч.
Европа может запретить лутбоксы для несовершеннолетних и ужесточить возрастные рейтинги игр 3 ч.
Вопреки опасениям: внедрившие ИИ компании стали активнее нанимать сотрудников 3 ч.
Европейский политик, расследовавший использование шпионского ПО Pegasus, сам стал его жертвой 4 ч.
Anthropic закрыла лазейки, позволявшие китайским компаниям использовать Claude 4 ч.
iFixit создаст единый стандарт ремонтопригодности электроники в США 13 мин.
Xiaomi похвасталась, что продала 500 млн смартфонов Redmi Note — новый Redmi Note 17 уже на подходе 23 мин.
Представлена четвёрка кнопочных телефонов Nokia с платным ИИ-помощником 2 ч.
Страшные флешбеки эпохи Xbox 360: у Steam Machine нашлась «красная полоса смерти» для индикации проблем 2 ч.
AWS пытается удержать свою облачную корону, наращивая мощности ЦОД 3 ч.
Meta отправила в болота Луизианы 65-тонных роботов на постройку солнечной электростанции для ИИ ЦОД 3 ч.
Казахстанская «Долина ЦОД» привлекла Amazon и G42 3 ч.
Intel подтвердила и объяснила подорожание процессоров Core Ultra 200S Plus 3 ч.
Япония решила взять реванш на мировом рынке роботов с помощью ИИ 4 ч.
Intel больше не спотыкается о 18A — техпроцесс вышел на стабильное производство 30 000 пластин в месяц 4 ч.