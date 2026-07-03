Вопрос передачи доли в Anthropic властям США пока не обсуждался

Пример с Intel, которая около года назад передала правительству США почти 10 % акций, вдохновил OpenAI подумать о передаче администрации Трампа вдвое меньшего в удельном выражении пакета своих акций. Как отмечают источники Reuters, со стартапом Anthropic никто из американских чиновников подобных переговоров не проводил.

Идея якобы должна была обсуждаться с другими участниками ИИ-рынка, как можно было понять из публикации Financial Times. Агентству Reuters отсутствие таких переговоров по Anthropic подтвердить не удалось, поскольку ни американские чиновники, ни представители стартапа свои комментарии на момент подготовки вечерней новости к публикации не предоставили.

Как известно, с точки зрения лояльности действующему правительству США стартап Anthropic не может похвастаться 100-процентно чистой репутацией, ведь с начала года он формально отстранён от обслуживания контрактов Пентагона из-за отказа предоставить военному ведомству полный контроль над своими ИИ-моделями. Недавно власти США вмешались в процесс распространения моделей Mythos 5 и Fable 5, посчитав их слишком опасными для применения неблагонадёжными клиентами Anthropic. Ограничения были сняты только недавно, но пользователи при этом оказались недовольны введёнными защитными механизмами.

Власти США намерены предварительно проверять все новые американские ИИ-модели на предмет безопасности их открытого распространения, но пока соответствующая процедура носит добровольный характер. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) своей идеей получения правительством США пакета акций ведущих ИИ-разработчиков поделился ещё в прошлом месяце. В начале этого руководство OpenAI якобы пошло навстречу этой инициативе, но пока на уровне переговоров. Из уст сенатора Берни Сандерса (Bernie Sanders) прозвучали даже более радикальные предложения, подразумевающие передачу властям страны 50-процентной доли в капитале крупных ИИ-разработчиков и предоставление членам правительства мест в совете директоров.