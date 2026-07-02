OpenAI предложила США долю в компании — чтобы каждый американец получал дивиденды от ИИ

OpenAI обсуждала возможность передать правительству США долю в 5 % компании. Вашингтон проявляет всё большее внимание в отношении разработчиков систем искусственного интеллекта; растут опасения по поводу неправомерного использования передовых моделей; в США всё настойчивее обсуждается вопрос, будут ли американцы получать прибыль от этой отрасли.

OpenAI не просто задумалась о передаче своей доли в компании, но и предложила своим коллегам в отрасли ИИ также передать аналогичные доли, сообщила Financial Times. В июне президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что изучает варианты предоставить общественности доли в ведущих разработчиках ИИ в ответ на опасения, что рядовые американцы не смогут получить ожидаемую прибыль от этого сектора.

Ранее OpenAI предложила сформировать «Фонд национального благосостояния», который будет инвестировать в разработчиков ИИ и распределять выручку среди граждан; Anthropic сообщила, что изучает возможность ввести «цифровые дивиденды» — выплаты американцам, финансируемые за счёт налогов на сектор ИИ.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и другие руководители компании предложили ведущим американским разработчикам ИИ выделить по 5 % капитала в фонд, аналогичный Постоянному фонду Аляски — это государственная корпорация, которая финансируется за счёт доходов от нефти, ежегодно выплачивает дивиденды жителям северного штата и помогает поддерживать его бюджет.

Альтман обсуждал продажу доли с Трампом, министром торговли Говардом Лютником (Howard Lutnick), министром финансов Скоттом Бессентом (Scott Bessent), а в последние недели общался и с сенатором Берни Сандерсом (Bernie Sanders). На минувшей неделе OpenAI отложила полномасштабный публичный запуск GPT-5.6 по просьбе правительства США. Ранее по требованию американских властей из широкого доступа были изъяты модели Anthropic Fable 5 и Mythos 5 — сейчас они заработали вновь. OpenAI и Anthropic готовятся выйти на биржу.