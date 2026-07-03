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Илон Маск признался, что объёмы выпуска роботов Tesla Optimus на первых порах будут скромными

Статистика продаж электромобилей Tesla неумолимо демонстрирует снижение темпов роста, как минимум, поэтому глава компании Илон Маск (Elon Musk) уже давно говорит о важности новых продуктов типа роботакси и человекоподобных роботов Optimus для дальнейшего развития бизнеса. На этой неделе глава Tesla дал понять, что объёмы производства Optimus на первых порах будут скромными.

Источник изображения: X, Elon Musk

Источник изображения: X, Elon Musk

Поводом для возвращения к обсуждению этой темы стала публикация Илоном Маском на своей странице в социальной сети X своей фотографии в окружении коллектива специалистов, занятых на предприятии в Калифорнии сборкой человекоподобных роботов Optimus. Напомним, переориентация этой старейшей производственной площадки Tesla на выпуск роботов как раз стала причиной снятия с производства флагманских электромобилей Model S и Model X, которые выпускались здесь много лет, но в довольно скромных количествах.

Фотография в социальной сети X была приурочена к визиту Маска на модернизированное предприятие во Фримонте, но участники обсуждения начали выдвигать предположения, что организация производства Optimus достигла какой-то важной стадии. Илон Маск пояснил, что объёмы выпуска Optimus на первых порах будут очень скромными, поскольку это новый для компании вид продукции. Процесс не имеет общих черт со сборкой электромобилей, как добавил миллиардер. Мелкосерийное производство Optimus должно начаться этим летом, а массовое будет развёрнуто только в следующем году. Для выпуска таких роботов компании требуется около 10 000 уникальных компонентов, поэтому организация их массового производства потребует времени и серьёзных усилий многих специалистов.

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Теги: tesla, optimus, илон маск, человекообразный робот, роботы
tesla, optimus, илон маск, человекообразный робот, роботы
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