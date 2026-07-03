Сегодня 03 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Сливший iOS 26 до анонса блогер свалил в...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Сливший iOS 26 до анонса блогер свалил вину на своего сообщника

YouTube-блогер Джон Проссер (Jon Prosser) подал свой отзыв на иск Apple, в котором компания обвинила его в сговоре с целью кражи информации, представляющей коммерческую тайну. Вину за инцидент с публикацией интерфейса Liquid Glass он в значительной степени переложил на своего соучастника Майкла Рамаччиотти (Michael Ramacciotti).

Источник изображений: apple.com

Источник изображений: apple.com

Рамаччиотти проживал в доме сотрудника Apple Итана Липника (Ethan Lipnik), чей тестовый iPhone стал источником утечки. Рамаччиотти узнал пароль от устройства и в отсутствие Липника получил к смартфону доступ, после чего вышел на видеосвязь с Проссером через FaceTime и показал тестовую версию платформы, которая в итоге стала iOS 26. Впоследствии Проссер опубликовал два видеоролика с воссозданными версиями обновлённого интерфейса платформы и получивших новый вид приложений.

После анонса iOS 26 компания Apple подала в суд на Рамаччиотти и Проссера, обвинив их в незаконном присвоении коммерческой тайны и нарушении «Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях». Рамаччиотти сразу изъявил готовность сотрудничать с истцом, а Проссер пропустил несколько сроков и не дал официального отзыва на иск. Но он отверг версию, что игнорировал дело, потому что «активно общался с Apple с самых начальных этапов» судебного разбирательства. Apple, однако, за отсутствием официального отзыва попросила суд вынести заочное решение против него, и суд удовлетворил ходатайство.

В итоге Проссер нанял адвоката и совместно с Apple обратился в суд с ходатайством об отмене заочного решения — обе стороны подтвердили, что участие Проссера будет наиболее эффективным способом продвинуть дело. Суд удовлетворил и эту просьбу. В своём отзыве на иск ответчик отверг утверждение, что «вынашивал планы или участвовал в каком-либо сговоре или скоординированной схеме <..> с целью нанесения ущерба Apple». Все платежи участникам инцидента он провёл уже после совершения предполагаемой кражи. Проссер действительно принял и записал видеозвонок по FaceTime, в ходе которого были раскрыты подробности об iOS 26, но он не знал, что устройство принадлежало Липнику, и что программная платформа является «невыпущенной».

После публикации видеороликов он действительно поделился частью рекламной выручки с Рамаччиотти, но прекратил с ним контакты, когда узнал, что предоставленная им информация носила конфиденциальных характер. Опубликованные видео он охарактеризовал как «репортажи о предоставленной им информации, как любая новостная организация освещала бы эксклюзивные материалы». Наконец, «действия Рамаччиотти по демонстрации функций [iOS 26] не были вызваны Проссером, то есть это Рамаччиотти несёт полную ответственность за раскрытие предполагаемых коммерческих тайн Apple, если таковые имелись».

Что же касается требований Apple, в документе оспаривается утверждение, что компания понесла какой-либо ущерб — её убытки, уверен ответчик, носят спекулятивный характер, и Apple не приняла мер по их минимизации. В этой связи Проссер просит отклонить иск с лишением права на повторное обращение, присудить ему гонорары адвокатов и судебные издержки, а также начать судебное разбирательство с участием присяжных по всем соответствующим вопросам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple замахнулась на выпуск 10 млн складных iPhone Ultra в текущем году
В следующем году Apple обновит линейку планшетов iPad Pro и представит новый MacBook Pro начального уровня
Секреты Apple растеклись по миру: хакеры опубликовали изображения iPhone 18 Pro и другие данные, похищенные у Tata Electronics
Microsoft разрабатывала ИИ ОС, отличную от Windows — с глубокой интеграцией Copilot и агентов
Samsung закроет свой мессенджер в пользу аналога Google в этом месяце
Google радикально усложнила разблокировку смартфонов на Android 17
Теги: apple, ios, утечка, судебное разбирательство
apple, ios, утечка, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы совершили прорыв в опреснении морской воды — её обещают сделать дешевле бутилированной
Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation
США разрешат сверхзвуковым авиалайнерам летать над городами, но при одном условии
Google начала тестировать новую reCAPTCHA — пользователей просят показать руки в камеру, и не обязательно свои
GitHub подшутила над Sony и предложила разработчикам выслать их репозитории на CD-дисках
OxygenOS и Realme UI отправят на свалку истории — OnePlus и Realme перейдут на ColorOS 4 мин.
Alibaba запретила сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code от Anthropic 25 мин.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 млн копий за пять с половиной лет после релиза 32 мин.
Epic Games Store выдал планы Square Enix на сюжетные дополнения к Final Fantasy VII Revelation 34 мин.
Зафиксирована первая в истории полностью автономная атака ИИ- вымогателя 2 ч.
Nothing выпустила последнее обновление для Phone (1) и прекратила поддержку 2 ч.
Европа может запретить лутбоксы для несовершеннолетних и ужесточить возрастные рейтинги игр 3 ч.
Вопреки опасениям: внедрившие ИИ компании стали активнее нанимать сотрудников 3 ч.
Европейский политик, расследовавший использование шпионского ПО Pegasus, сам стал его жертвой 4 ч.
Anthropic закрыла лазейки, позволявшие китайским компаниям использовать Claude 4 ч.
iFixit создаст единый стандарт ремонтопригодности электроники в США 13 мин.
Xiaomi похвасталась, что продала 500 млн смартфонов Redmi Note — новый Redmi Note 17 уже на подходе 23 мин.
Представлена четвёрка кнопочных телефонов Nokia с платным ИИ-помощником 2 ч.
Страшные флешбеки эпохи Xbox 360: у Steam Machine нашлась «красная полоса смерти» для индикации проблем 2 ч.
AWS пытается удержать свою облачную корону, наращивая мощности ЦОД 3 ч.
Meta отправила в болота Луизианы 65-тонных роботов на постройку солнечной электростанции для ИИ ЦОД 3 ч.
Казахстанская «Долина ЦОД» привлекла Amazon и G42 3 ч.
Intel подтвердила и объяснила подорожание процессоров Core Ultra 200S Plus 3 ч.
Япония решила взять реванш на мировом рынке роботов с помощью ИИ 4 ч.
Intel больше не спотыкается о 18A — техпроцесс вышел на стабильное производство 30 000 пластин в месяц 4 ч.