Сливший iOS 26 до анонса блогер свалил вину на своего сообщника

YouTube-блогер Джон Проссер (Jon Prosser) подал свой отзыв на иск Apple, в котором компания обвинила его в сговоре с целью кражи информации, представляющей коммерческую тайну. Вину за инцидент с публикацией интерфейса Liquid Glass он в значительной степени переложил на своего соучастника Майкла Рамаччиотти (Michael Ramacciotti).

Рамаччиотти проживал в доме сотрудника Apple Итана Липника (Ethan Lipnik), чей тестовый iPhone стал источником утечки. Рамаччиотти узнал пароль от устройства и в отсутствие Липника получил к смартфону доступ, после чего вышел на видеосвязь с Проссером через FaceTime и показал тестовую версию платформы, которая в итоге стала iOS 26. Впоследствии Проссер опубликовал два видеоролика с воссозданными версиями обновлённого интерфейса платформы и получивших новый вид приложений.

После анонса iOS 26 компания Apple подала в суд на Рамаччиотти и Проссера, обвинив их в незаконном присвоении коммерческой тайны и нарушении «Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях». Рамаччиотти сразу изъявил готовность сотрудничать с истцом, а Проссер пропустил несколько сроков и не дал официального отзыва на иск. Но он отверг версию, что игнорировал дело, потому что «активно общался с Apple с самых начальных этапов» судебного разбирательства. Apple, однако, за отсутствием официального отзыва попросила суд вынести заочное решение против него, и суд удовлетворил ходатайство.

В итоге Проссер нанял адвоката и совместно с Apple обратился в суд с ходатайством об отмене заочного решения — обе стороны подтвердили, что участие Проссера будет наиболее эффективным способом продвинуть дело. Суд удовлетворил и эту просьбу. В своём отзыве на иск ответчик отверг утверждение, что «вынашивал планы или участвовал в каком-либо сговоре или скоординированной схеме <..> с целью нанесения ущерба Apple». Все платежи участникам инцидента он провёл уже после совершения предполагаемой кражи. Проссер действительно принял и записал видеозвонок по FaceTime, в ходе которого были раскрыты подробности об iOS 26, но он не знал, что устройство принадлежало Липнику, и что программная платформа является «невыпущенной».

После публикации видеороликов он действительно поделился частью рекламной выручки с Рамаччиотти, но прекратил с ним контакты, когда узнал, что предоставленная им информация носила конфиденциальных характер. Опубликованные видео он охарактеризовал как «репортажи о предоставленной им информации, как любая новостная организация освещала бы эксклюзивные материалы». Наконец, «действия Рамаччиотти по демонстрации функций [iOS 26] не были вызваны Проссером, то есть это Рамаччиотти несёт полную ответственность за раскрытие предполагаемых коммерческих тайн Apple, если таковые имелись».

Что же касается требований Apple, в документе оспаривается утверждение, что компания понесла какой-либо ущерб — её убытки, уверен ответчик, носят спекулятивный характер, и Apple не приняла мер по их минимизации. В этой связи Проссер просит отклонить иск с лишением права на повторное обращение, присудить ему гонорары адвокатов и судебные издержки, а также начать судебное разбирательство с участием присяжных по всем соответствующим вопросам.