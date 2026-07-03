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Meta✴ вложила миллиарды в ИИ, но Цукерберг признал: агенты не спешат умнеть

Темпы развития агентов искусственного интеллекта «не ускорились так», как ожидалось ранее, сообщил на внутреннем собрании компании Meta её гендиректор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), передаёт Reuters.

Источник изображения: Mark Zuckerberg

Источник изображения: Mark Zuckerberg

В этом году Meta уволила около 8000 сотрудников — 10 % от общего числа в штате — и ещё 7000 перевела в отделы, связанные с разработкой ИИ, в том числе в подразделение Agent Transformation. В ходе состоявшейся на этой неделе встречи господин Цукерберг, очевидно, прокомментировал прокатившуюся по компании волну сокращений и отметил, что они получились не такими «чистыми», как должны были быть.

Meta провела сокращения из-за беспокойства руководства, «что мы не будем двигаться достаточно быстро, чтобы адаптироваться» к меняющемуся ландшафту технологической отрасли, добавил гендиректор. Преимущества новой ориентированной на ИИ структуры компании «пока не проявились» — улучшения от вложений в ИИ для Meta станут очевидными в период от трёх до шести месяцев, уверен он.

Проведённые недавно журналистские расследования показали, что созданное несколько месяцев назад подразделение компании, специализирующееся на ИИ, характеризуется работающими там инженерами как «ГУЛАГ для душевнобольных». Meta вложила в направление ИИ значительные средства — только в этом году на инфраструктуру она потратит до $145 млрд.

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Теги: me, ии, ии-агент, марк цукерберг
me, ии, ии-агент, марк цукерберг
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