Meta✴ вложила миллиарды в ИИ, но Цукерберг признал: агенты не спешат умнеть

Темпы развития агентов искусственного интеллекта «не ускорились так», как ожидалось ранее, сообщил на внутреннем собрании компании Meta✴ её гендиректор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), передаёт Reuters.

В этом году Meta✴ уволила около 8000 сотрудников — 10 % от общего числа в штате — и ещё 7000 перевела в отделы, связанные с разработкой ИИ, в том числе в подразделение Agent Transformation. В ходе состоявшейся на этой неделе встречи господин Цукерберг, очевидно, прокомментировал прокатившуюся по компании волну сокращений и отметил, что они получились не такими «чистыми», как должны были быть.

Meta✴ провела сокращения из-за беспокойства руководства, «что мы не будем двигаться достаточно быстро, чтобы адаптироваться» к меняющемуся ландшафту технологической отрасли, добавил гендиректор. Преимущества новой ориентированной на ИИ структуры компании «пока не проявились» — улучшения от вложений в ИИ для Meta✴ станут очевидными в период от трёх до шести месяцев, уверен он.

Проведённые недавно журналистские расследования показали, что созданное несколько месяцев назад подразделение компании, специализирующееся на ИИ, характеризуется работающими там инженерами как «ГУЛАГ для душевнобольных». Meta✴ вложила в направление ИИ значительные средства — только в этом году на инфраструктуру она потратит до $145 млрд.