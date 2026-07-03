Улучшения производительности, меньше вылетов и никаких телепортирующихся NPC: для ремейка «Готики» вышло обновление 1.0.3

Издатель THQ Nordic и разработчики из барселонской студии Alkimia Interactive сообщили о выходе патча 1.0.3 для Gothic 1 Remake — ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes.

Обновление 1.0.3 улучшает навигацию крупных монстров, производительность в ходе продолжительных сессий, лицевые анимации некоторых персонажей, динамику течения истории для избежания блокировок квестов и анимацию перезарядки арбалета.

Кроме того, разработчики устранили многочисленные вылеты, починили звук во время плавания, телепортирующихся на глазах игрока NPC, распорядок дня поверженных персонажей, применение урона от барьера и так далее.

С выходом 1.0.3 в Gothic 1 Remake также появилась возможность просмотра внесённых патчами изменений, а достижение «Дополнительные занятия» (Overachiever) теперь можно разблокировать по сумме нескольких прохождений.

Помимо прочего, версия 1.0.3 включает корректировки баланса и исправления багов в конкретных главах и квестах. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте ремейка и в самой игре.

Gothic 1 Remake вышла 5 июня на PC (2699 рублей в Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. В сервисе Valve переосмысление заслужило более 21 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 88 %) и привлекло на пике без малого 78 тыс. человек.

Ремейк создавался с нуля на Unreal Engine 5 и предлагает рукотворный мир, новые истории и расширение старых, а также полный перевод на русский. Продажи игры за первую неделю превысили 500 тыс. копий.