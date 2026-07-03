Bandai Namco подтвердила цену DLC с новым контентом из версии Elden Ring для Switch 2 — мнения игроков разделились

Издательство Bandai Namco и разработчики из японской студии FromSoftware раскрыли стоимость дополнения Tarnished Pack к нашумевшему фэнтезийному ролевому боевику с открытым миром Elden Ring.

Напомним, Tarnished Pack представляет собой набор дополнительного контента, который появится в Elden Ring: Tarnished Edition — предстоящей версии Elden Ring для гибридной консоли Nintendo Switch 2.

Речь идёт о новых умениях, видах оружия (вроде меча Лукатиэль из Dark Souls 2) и четырёх комплектах брони для героя, трёх альтернативных обликах для Потока и двух стартовых классов (Knight of Ides, Heavy Knight).

Как стало известно, стоимость Tarnished Pack на всех целевых платформах Elden Ring составит €5 (рублёвый эквивалент неизвестен). Bandai Namco подтвердила цену DLC в недавней публикации для своего европейского сайта.

Геймеры разошлись во мнениях относительно анонса. Одни недовольны самим фактом существования набора (см. DLC с лошадиной бронёй для Oblivion) и предрекают появление в будущих играх FromSoftware подобных «микротранзакций».

По мнению других, Tarnished Pack появился на свет лишь благодаря выходу Elden Ring: Tarnished Edition. Bandai Namco и FromSoftware могли сделать DLC эксклюзивом Switch 2, но решили выпустить его на других платформах за небольшую цену.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а до Nintendo Switch 2 доберётся 28 августа 2026-го. В состав Elden Ring: Tarnished Edition также входит аддон Shadow of the Erdtree — порт стоит $80.