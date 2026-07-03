Слухи: амбициозный российский боевик «Война миров: Сибирь» сравнялся по бюджету с Kingdom Come: Deliverance 2

Помимо нового проекта Cyberia Nova, одним из победителей конкурса Института развития интернета (ИРИ) на создание национального контента стал приключенческий экшен «Война Миров: Сибирь» от российской студии «Мгла».

По данным газеты «Коммерсантъ», 1C Game Studios, выходцы из которой учредили «Мглу», вложила в игру около 767 млн рублей, а ещё 400−500 млн рублей в проект инвестировал продюсерский центр «Плюс Студия» («Яндекс»).

Как передают два информатора «Коммерсантъ» в крупных видеоигровых студиях, выигранный «Войной Миров: Сибирь» грант от Института развития интернета рассчитан на сумму от 800 млн до 1 млрд рублей.

Ранее стоимость «Войны миров: Сибирь» оценивалась приблизительно в $30 млн (2,3 млрд рублей), а сейчас, по «самым смелым оценкам» главы «Sk Игры» Алексея Каленчука, может составлять до $39 млн (3 млрд рублей).

Для сравнения: нашумевшая средневековая ролевая игра с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 обошлась чешской Warhorse Studios (принадлежит Embracer Group) примерно в $40 млн.

«Мгла» заручилась поддержкой «Плюс Студии» ещё в феврале: продюсерский центр стал издателем, сопродюсером и инвестором «Войны Миров: Сибирь». ИРИ выступает соинвестором проекта.

«Война Миров: Сибирь» выйдет в 2027 году на ПК (Steam, VK Play) и других платформах, а в 2026-м получит демоверсию. Команду «Мгла» возглавляет арт-директор игры Альберт Жильцов.