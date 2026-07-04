Производители памяти призвали власти США отказаться от регулирования рынка, чтобы не стало ещё хуже

Попытки правительства США решить проблему мирового дефицита чипов памяти путём влияния на цены или производственные мощности усугубят дефицит предложения, спровоцированный бумом искусственного интеллекта, предупредила Белый дом группа представителей полупроводниковой отрасли, пишет Bloomberg.

В письме высокопоставленным чиновникам администрации президента ассоциация SEMI призвала США дать компаниям возможность и дальше заключать долгосрочные соглашения с клиентами, а также продлить действие налоговых льгот, направленных на увеличение производства в США. В ассоциацию входят американская Micron, а также корейские Samsung и SK hynix. «Хотя целенаправленная политика может способствовать ускорению восстановления внутреннего предложения, вмешательства, искажающие решения о ценообразовании или производственных мощностях, рискуют продлить проблему спроса. Текущие рыночные условия преодолеваются за счёт инвестиций в американское производство и повышенное внимание к долгосрочным соглашениям о поставках», — говорится в документе.

Множество отраслей, от автопрома до потребительской электроники, столкнулось с беспрецедентным дефицитом чипов памяти, спрос на которые подскочил до рекордных показателей — они необходимы в ускорителях ИИ, работающих в центрах обработки данных. Apple добивается разрешения у правительства закупать эти чипы у двух китайских компаний, включённых в чёрный список Пентагона. В письме SEMI китайские поставщики не упоминаются, но оно усиливает растущее в Вашингтоне ощущение, что дефицит памяти перерастает в политическую проблему. Инвесторов на биржах воодушевляет рост акций производителей памяти, а власти следят за влиянием кризиса на потребителей — Apple и Microsoft уже подняли цены на популярные товары.

В SEMI предложили администрации президента совместно с Конгрессом выработать политику, которая поможет потребителям компенсировать рост цен на смартфоны и ноутбуки, — например, ввести налоговые вычеты или льготы. Ассоциация заявила, что мощности по производству памяти будут расширяться примерно на 19 %, но предупредила, что взрывной рост спроса со стороны инфраструктуры ИИ грозит дефицитом готовой продукции — от ноутбуков до бытовой техники и автомобилей. Все крупные производители памяти планируют расширять производство, но на это уйдут годы, а пока дисбаланс спроса и предложения привёл к росту цен.