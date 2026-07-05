Доля выпущенных в Китае электромобилей Tesla опустилась ниже 30 % мирового объёма поставок впервые с 2020 года

Предприятие Tesla в Шанхае уникально не тем, что было построено в рекордные сроки и не потребовало партнёрства с одним из китайских автопроизводителей. Ещё недавно оно обеспечивало сборку почти половины всех машин марки Tesla, реализуемых на мировом рынке, хотя значительная часть его продукции продавалась именно внутри Китая. В прошлом квартале доля выпущенных в КНР электромобилей Tesla оказалась ниже 30 % мирового объёма впервые с 2020 года.

Об этом сообщает ресурс CnEVPost со ссылкой на официальную статистику Tesla. Во втором квартале этого года на территории Китая компания выпустила и отгрузила клиентам 126 157 машин, что составляет лишь 26,28 % мирового объёма продаж. Не менее важно и то, что на экспорт с китайской площадки было отправлено 128 394 электромобиля этой марки. Впервые шанхайское предприятие Tesla отправило за пределы КНР больше машин, чем реализовало на внутреннем рынке. Вклад местного предприятия в мировые объёмы поставок электромобилей Tesla на протяжении предыдущего 21 квартала подряд превышал 30 %, а в четвёртом квартале прошлого года даже достиг исторического максимума в 46,15 %.

Слабость спроса на китайском рынке электромобилей является основной причиной наблюдаемых тенденций, как отмечает источник. Поставки электромобилей этой марки на внутренний рынок КНР по итогам второго квартала сократились на 2,05 % в годовом сравнении. Они падают уже пятый квартал подряд, хотя последовательно и выросли на 11,84 %. В мировом же масштабе Tesla по итогам второго квартала удалось нарастить поставки электромобилей почти на четверть до 480 126 штук в годовом сравнении. Это говорит о том, что сейчас сбыт электромобилей марки увеличивается в основном благодаря рынкам за пределами Китая. Компания пытается предлагать китайским клиентам более комфортные финансовые условия покупки машин с целью их привлечения, но ограниченный ассортимент моделей и их редкое обновление становятся проблемой в регионе, где всё стремительно меняется буквально на глазах.