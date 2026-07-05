Сегодня 05 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Доля выпущенных в Китае электромобилей T...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Доля выпущенных в Китае электромобилей Tesla опустилась ниже 30 % мирового объёма поставок впервые с 2020 года

Предприятие Tesla в Шанхае уникально не тем, что было построено в рекордные сроки и не потребовало партнёрства с одним из китайских автопроизводителей. Ещё недавно оно обеспечивало сборку почти половины всех машин марки Tesla, реализуемых на мировом рынке, хотя значительная часть его продукции продавалась именно внутри Китая. В прошлом квартале доля выпущенных в КНР электромобилей Tesla оказалась ниже 30 % мирового объёма впервые с 2020 года.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Об этом сообщает ресурс CnEVPost со ссылкой на официальную статистику Tesla. Во втором квартале этого года на территории Китая компания выпустила и отгрузила клиентам 126 157 машин, что составляет лишь 26,28 % мирового объёма продаж. Не менее важно и то, что на экспорт с китайской площадки было отправлено 128 394 электромобиля этой марки. Впервые шанхайское предприятие Tesla отправило за пределы КНР больше машин, чем реализовало на внутреннем рынке. Вклад местного предприятия в мировые объёмы поставок электромобилей Tesla на протяжении предыдущего 21 квартала подряд превышал 30 %, а в четвёртом квартале прошлого года даже достиг исторического максимума в 46,15 %.

Слабость спроса на китайском рынке электромобилей является основной причиной наблюдаемых тенденций, как отмечает источник. Поставки электромобилей этой марки на внутренний рынок КНР по итогам второго квартала сократились на 2,05 % в годовом сравнении. Они падают уже пятый квартал подряд, хотя последовательно и выросли на 11,84 %. В мировом же масштабе Tesla по итогам второго квартала удалось нарастить поставки электромобилей почти на четверть до 480 126 штук в годовом сравнении. Это говорит о том, что сейчас сбыт электромобилей марки увеличивается в основном благодаря рынкам за пределами Китая. Компания пытается предлагать китайским клиентам более комфортные финансовые условия покупки машин с целью их привлечения, но ограниченный ассортимент моделей и их редкое обновление становятся проблемой в регионе, где всё стремительно меняется буквально на глазах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У Tesla внезапно подскочили продажи электромобилей во втором квартале
Серийные роботакси Tesla Cybercab без руля и педалей начали ездить по дорогам столицы Техаса
Китайская BYD снова обгонит Tesla по продажам электромобилей
США разрешат сверхзвуковым авиалайнерам летать над городами, но при одном условии
Новый кроссовер R2 вдохнул жизнь в Rivian: продажи превзошли ожидания, прогноз повышен
Королева без бензоколонки: у Toyota четвёртый месяц подряд падают продажи машин с ДВС, зато спрос на электромобили взлетел на 170 %
Теги: автопроизводитель, tesla, китай, китайские производители, электромобиль
автопроизводитель, tesla, китай, китайские производители, электромобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Началась операция по спасению падающей на Землю космической обсерватории NASA Swift
Власти Сингапура арестовали особняк стоимостью $42 млн у подозреваемых в контрабанде ИИ-ускорителей Nvidia
Бывший инженер Microsoft запустил двигатель Стирлинга на тепле процессора AMD Threadripper
Из-за складного iPhone цены на складные смартфоны вырастут в среднем почти на 20 %
Anthropic, Google и Meta всерьёз задумались о зарождении самосознания у ИИ
Отказ Sony от выпуска игр на дисках навсегда перекроит игровой рынок 12 ч.
Новая статья: Deer & Boy — почти диснеевская история. Рецензия 19 ч.
NVIDIA втихую сделала платформу Omniverse бесплатной, но есть нюанс 19 ч.
Новая статья: Gamesblender № 783: PlayStation без дисков, грантовая «Смута 3» и последняя игра Виктора Антонова 19 ч.
Северокорейские хакеры причастны к двум третям хищений криптовалюты в первом полугодии 2026 года 04-07 15:27
Microsoft добавила в браузер Edge поддержку аккаунтов Google 04-07 14:26
Microsoft ускоряет внедрение постквантовой криптографии 04-07 13:34
В июне затраты пользователей на ИИ снизились на 20 % — конец ИИ-лихорадки уже скоро? 04-07 11:10
В Meta уверены, что почти догнали OpenAI в гонке ИИ 04-07 10:14
Новая статья: EMPULSE — восторг или эпитафия? Предварительный обзор 04-07 00:05
Рог изобилия ИИ продолжает разгонять Foxconn — выручка взлетела почти на 40 % во втором квартале 2 ч.
Sony разрабатывала геймпад DualShock со встроенной первой PlayStation, но проект отменили 5 ч.
Доля выпущенных в Китае электромобилей Tesla опустилась ниже 30 % мирового объёма поставок впервые с 2020 года 10 ч.
Прежде чем стать безопасными соседями для людей, роботам предстоит ещё сильно усовершенствоваться 11 ч.
TSMC получила разрешение тайваньских властей потратить ещё $20 млрд на завод в США 04-07 18:13
Вместо тысяч датчиков одна дешёвая камера — роботов научили чувствовать пальцами 04-07 17:35
В 2028 году Samsung планирует выпустить серийный смартфон с рулонным дисплеем 04-07 16:24
Портативная консоль AyaNeo Next 2 на AMD Strix Halo выйдет на мировой рынок — цена флагмана составит $5300 04-07 16:22
Micron начала строительство ещё одного завода по производству памяти в Хиросиме — он заработает в 2028 году 04-07 16:16
Производители памяти призвали власти США отказаться от регулирования рынка, чтобы не стало ещё хуже 04-07 15:23