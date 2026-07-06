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SK hynix сегодня выйдет на биржу в США, чтобы привлечь $28 млрд

В соответствии с намеченными планами, южнокорейская компания SK hynix сегодня должна осуществить вторичное размещение акций на американской торговой площадке с целью привлечения $28 млрд. Данная информация содержится в заявке, поданной компанией американскому регулятору.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

SK hynix выпустит 17,79 млн новых акций в форме депозитарных расписок, которые будут иметь хождение на рынке США. Одна обыкновенная акция компании будет соответствовать десяти депозитарным распискам, как поясняет Reuters. На утренних торгах в Сеуле акции SK hynix упали в цене на 4 %, но всего с начала года им удалось подорожать на 273 %. Инвесторы верят в способность бума искусственного интеллекта продолжить обогащение производителей памяти, поэтому SK hynix спешит воспользоваться моментом для привлечения дополнительного капитала на выгодных условиях.

На прошлой неделе Samsung Electronics и SK hynix раскрыли планы по долгосрочному развитию двух крупных производственных площадок по выпуску чипов памяти в Южной Корее, на эти нужды будет в течение нескольких лет направлено в общей сложности $576 млрд. Власти страны, осознавая важность таких проектов для национальной экономики, выразили готовность ускорить процесс согласования документов и выделения земли под строительство новых объектов. Аналитики считают, что с появлением возможности для американских инвесторов вкладываться в капитал SK hynix активность в этой сфере достигнет значимых величин, поскольку на том же рынке HBM эта компания является ведущим мировым игроком, а память данного типа очень востребована в эпоху бурного развития инфраструктуры ИИ. Цена размещения SK hynix на Нью-йоркской фондовой бирже будет определена во вторник. Эксперты считают, что ценные бумаги этой компании войдут в биржевой индекс SOX.

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Теги: ipo, sk hynix, акции, финансы, nasdaq
ipo, sk hynix, акции, финансы, nasdaq
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