«Чёрт возьми, выглядит великолепно»: блогер показал четыре часа геймплея Assassin’s Creed Black Flag Resynced, и фанаты в восторге

Хотя до релиза горячо ожидаемого ремейка пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag от Ubisoft остаётся ещё несколько дней, игроки уже могут ознакомиться с первыми часами будущего приключения.

Как подметили пользователи форума Reddit, канадский блогер Skill Games загрузил на свой YouTube-канал без малого четыре часа игрового процесса Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так называется переиздание).

Геймплей был записан на PS5 Pro и демонстрирует Assassin’s Creed Black Flag Resynced в разрешении 4K при 60 кадрах/с. Продолжительный ролик включает самое начало приключений Эдварда Кенуэя.

Судя по комментариям, зрители остались в восторге от обновлённой Black Flag. Фанаты оценили переработанную графику, высокую детализацию, похорошевшие анимации, внимание к деталям и отсутствие сегментов в современности.

Пользователи отметили существенные улучшения по сравнению с оригинальной игрой и с нетерпением ждут уже скорый релиз. «Чёрт возьми, выглядит великолепно», — констатирует katielarsen-y1t.

Ремейк создаётся с нуля на новейшей версии движка Anvil. Обещают рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, динамичные бои, кровь, улучшенный стелс и паркур, новые сюжетные сцены, достижения Steam и текстовый перевод на русский.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced поступит в продажу 9 июля для PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S по цене от $60. Первые оценки появятся за день до релиза — 8 июля в 13:00 по Москве.