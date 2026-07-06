«Сбер» выпустил GigaChat 3.5 Ultra — LLM стала умнее и приблизилась по ряду показателей к DeepSeek 3.2

«Сбер» представил новую флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra, которая доступна бесплатно всем желающим в ИИ-помощнике «ГигаЧат» для решения личных и рабочих задач, а также разработчикам по всему миру для встраивания в свои сервисы и создания ИИ-агентов.

«Сбер» отметил, что новая модель умнее предыдущей версии, до четырёх раз быстрее генерирует длинные тексты, более экономно потребляет вычислительные ресурсы, а также почти вдвое компактнее.

GigaChat 3.5 Ultra основана на архитектуре MoE (Mixture of Experts) с технологией линейного внимания, разработанной «Сбером», благодаря чему, запомнив суть прочитанного, в дальнейшем просто дополняет информацию, тогда как при использовании классического «внимания», ИИ-модель при каждом новом слове заново сверяет его со всем предыдущим текстом. GigaChat 3.5 Ultra — одна из самых больших моделей с линейным вниманием среди выходивших в Open Source.

Модель увереннее, чем предшественник, генерирует и проверяет код, точнее решает математические задачи и выполняет финансовые расчёты, работает с числами, а также эффективно анализирует контракты, техрегламенты, отчёты и другие объёмные документы без потери точности и контекста. Получив задачу, она сама найдёт информацию, напишет и выполнит код, обратится к нужному сервису и предоставит готовый результат.

GigaChat 3.5 Ultra превзошла предшественника на целом ряде тестов, а по некоторым показателям приблизилась к результатам сильных открытых моделей, например, к DeepSeek 3.2, при этом, будучи почти вдвое компактнее.

Сообщается, что при её обучении был сделан акцент на натуральных, созданных человеком текстах, прошедших многоуровневую классификацию и фильтрацию. Количество экспериментов при разработке новой модели выросло более чем вдвое, до 1500.