Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Подорожавшая память урезала скидки: круп...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Подорожавшая память урезала скидки: крупнейшая распродажа в Китае обернулась падением продаж смартфонов на 13 %

Китайский потребительский рынок привязан к собственным датам, имеющим определённый символизм, и так называемые «распродажи 618» обычно проходят в июне. В этом году они продемонстрировали снижение объёмов реализации смартфонов на внутреннем рынке КНР на 13 % в годовом сравнении, как отмечают аналитики Counterpoint Research.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Причина падения спроса на смартфоны кроется в росте цен на эту продукцию из-за подорожания микросхем памяти. С 26 мая по 21 июня объёмы продаж смартфонов падали на двузначную величину в процентах у всех китайских производителей, за исключением Huawei Technologies. Некогда родственная марка Honor просела на 33 % в годовом сравнении, Xiaomi сократила продажи на 24 %.

Обычно в июне скидки на китайском рынке предлагаются даже на относительно новые модели смартфонов, но в этом году они были не только меньше по размеру, но и охватывали более скромный ассортимент моделей. Стоимость продукции Apple на китайском рынке смартфонов в июне этого года не изменилась, но и скидки были меньше, чем в прошлом году. Впрочем, Huawei как раз выиграла от масштабов своего производства, увеличив объёмы продаж смартфонов на 19 % в годовом сравнении и заняв лидирующие позиции на китайском рынке с долей в 21 %. Лучше всего в июне этого года продавалась модель Enjoy 90 Pro Max, неплохо выступала и Mate 80.

Характерно, что продажи iPhone в Китае в июне этого ода сократились на 9 % в годовом сравнении, но это не помешало Apple выйти на второе место по объёмам продаж, поскольку свои скидки на смартфоны она начала предлагать примерно за месяц до формальной даты проведения распродаж. В общей сложности у китайских покупателей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max была возможность сэкономить до $295. В прошлом году семейство iPhone 16 компания Apple продвигала на китайском рынке более активно, поэтому и продажи в июне текущего года оказались ниже. Июньские распродажи в Китае приурочены к годовщине начала работы платформы JD.com, которое состоялось 18 июня 1998 года. В нынешнем виде они растягиваются примерно на месяц. По сравнению с маем этого года они позволили поднять объёмы продаж смартфонов в Китае, но по итогам всего года местный рынок наверняка продемонстрирует снижение, измеряемое двузначной величиной в процентах, как считают эксперты Counterpoint Research.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У бюджетных смартфонов характеристики станут ещё хуже, а их выпуск сократится — снова из-за дорогой памяти
HUAWEI nova Y74: посвежевший маэстро автономности
Смартфон Huawei nova Y74 с батареей на 6620 мА·ч вышел в России по цене от 15 990 рублей
Безандроидность Huawei набирает обороты: HarmonyOS 6 установили более чем на 70 млн устройств
Apple захватила 90 % рынка смарт-часов с ИИ, который за год вырос на 70 %
Бюджетный смартфон Nothing Phone (4b) представлен официально по цене €329
Теги: counterpoint research, китай, рынок смартфонов, аналитика, huawei
counterpoint research, китай, рынок смартфонов, аналитика, huawei
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 10 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 9 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 42 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 59 мин.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron пообещала вложить $250 млрд в американскую экономику до 2035 года 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 9 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.