Подорожавшая память урезала скидки: крупнейшая распродажа в Китае обернулась падением продаж смартфонов на 13 %

Китайский потребительский рынок привязан к собственным датам, имеющим определённый символизм, и так называемые «распродажи 618» обычно проходят в июне. В этом году они продемонстрировали снижение объёмов реализации смартфонов на внутреннем рынке КНР на 13 % в годовом сравнении, как отмечают аналитики Counterpoint Research.

Причина падения спроса на смартфоны кроется в росте цен на эту продукцию из-за подорожания микросхем памяти. С 26 мая по 21 июня объёмы продаж смартфонов падали на двузначную величину в процентах у всех китайских производителей, за исключением Huawei Technologies. Некогда родственная марка Honor просела на 33 % в годовом сравнении, Xiaomi сократила продажи на 24 %.

Обычно в июне скидки на китайском рынке предлагаются даже на относительно новые модели смартфонов, но в этом году они были не только меньше по размеру, но и охватывали более скромный ассортимент моделей. Стоимость продукции Apple на китайском рынке смартфонов в июне этого года не изменилась, но и скидки были меньше, чем в прошлом году. Впрочем, Huawei как раз выиграла от масштабов своего производства, увеличив объёмы продаж смартфонов на 19 % в годовом сравнении и заняв лидирующие позиции на китайском рынке с долей в 21 %. Лучше всего в июне этого года продавалась модель Enjoy 90 Pro Max, неплохо выступала и Mate 80.

Характерно, что продажи iPhone в Китае в июне этого ода сократились на 9 % в годовом сравнении, но это не помешало Apple выйти на второе место по объёмам продаж, поскольку свои скидки на смартфоны она начала предлагать примерно за месяц до формальной даты проведения распродаж. В общей сложности у китайских покупателей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max была возможность сэкономить до $295. В прошлом году семейство iPhone 16 компания Apple продвигала на китайском рынке более активно, поэтому и продажи в июне текущего года оказались ниже. Июньские распродажи в Китае приурочены к годовщине начала работы платформы JD.com, которое состоялось 18 июня 1998 года. В нынешнем виде они растягиваются примерно на месяц. По сравнению с маем этого года они позволили поднять объёмы продаж смартфонов в Китае, но по итогам всего года местный рынок наверняка продемонстрирует снижение, измеряемое двузначной величиной в процентах, как считают эксперты Counterpoint Research.