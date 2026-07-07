Антикризисные меры: производители массово адаптируют ПК и материнские платы к китайской памяти CXMT

Как сообщалось накануне, компания MSI предусмотрела поддержку памяти DDR5-8000+ китайской марки CXMT для своих материнских плат с разъёмом AM5, подняв допустимые частоты эксплуатации. По информации Commercial Times, адаптация материнских плат тайваньских производителей под использование модулей памяти китайского происхождения в целом набирает обороты.

Прежде всего, данные меры объясняются дефицитом памяти на мировом рынке. Поставки китайских чипов за пределы КНР довольно ограничены по своим объёмам, но ситуация может измениться, если нехватка продукции традиционных поставщиков из США, Южной Кореи и Тайваня затянется до конца следующего года или даже дольше. По словам тайваньских источников, вслед за китайской Lenovo использовать китайскую память совместно со своей продукцией готовятся и тайваньские поставщики. К слову, ноутбуки Lenovo с SSD китайского происхождения уже предлагаются даже на рынке США, поскольку найти там сейчас модели ПК дешевле $1000 не представляется возможным.

MSI провела оптимизацию своих материнских плат под модули памяти KingBank и Lexar, помимо уже упоминавшейся выше адаптации под работу в режиме DDR5-8000+ с памятью производства CXMT. Конкурирующая Asus начала сертификацию по программе ROG для модулей памяти китайских марок Biwin, Asgard и Lexar. Модули памяти Biwin также были замечены в составе игровых ноутбуков Acer Predator. Для игровых моделей ПК использование памяти китайских поставщиков до сих пор считается большой редкостью. Мощности китайских производителей памяти не так велики, чтобы всерьёз конкурировать с южнокорейскими по степени распространения продукции, но учитывать факт её присутствия на рынке тайваньским производителям теперь приходится. Экспансия китайской памяти за пределами домашнего рынка, помимо прочего, может способствовать снижению общего уровня цен.