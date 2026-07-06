MSI протестировала совместимость китайской памяти CXMT DDR5-8000+ с материнскими платами AMD AM5

Компания MSI выпустила новый тестовый BIOS для материнских плат AMD, обеспечивающий улучшенную поддержку модулей DDR5 на базе чипов памяти от китайского производителя Changxin Memory Technologies (CXMT).

По данным MSI, обновление прошивки снимает ограничение частоты, из-за которого многие модули CXMT DDR5 на платформах AMD работали на частотах около DDR5-6800. Компания заявляет, что последняя настройка прошивки теперь позволяет памяти работать на частотах от DDR5-8000 до DDR5-8200 в зависимости от типа памяти и конфигурации материнской платы.

Наиболее быстрый результат в работе памяти был достигнут на материнских платах с двумя разъёмами DIMM в паре с модулями DDR5, использующими 24-гигабитные DRAM-чипы CXMT. MSI заявляет, что эта конфигурация достигла скорости DDR5-8200 и прошла проверку MemTest с охватом более 100 %. Модули с 16-гигабитными чипами CXMT достигли скорости DDR5-8000 в рамках того же процесса проверки.

Компания также отмечает, что для стандартных материнских плат с четырьмя DIMM-разъёмами предел частоты для чипов памяти CXMT в составе модулей ОЗУ также был увеличен до DDR5-7200. Ранее такая память ограничивалась режимом DDR5-6800.

Для проверки MSI использовала розничные комплекты памяти от таких брендов, как KingBank и Lexar. Настройка не ограничивалась специально отобранными инженерными образцами модулей памяти. Иными словами, результаты разгона такой памяти будут зависеть от контроллера памяти процессора, модели материнской платы и версии BIOS.

Первые поддерживаемые тестовые BIOS теперь доступны через официальный канал сообщества MSI. Компания заявляет, что эти сборки основаны на текущих официальных версиях BIOS и содержат изменения, специфичные для разгона китайской памяти. Ожидается, что в дальнейшем список совместимых материнских плат будет расширяться.