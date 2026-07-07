Американские компании массово переходят на китайский ИИ — решения OpenAI и Anthropic стали слишком дороги

Среди американских компаний набирают популярность разработанные в Китае модели искусственного интеллекта — по качеству работы они сокращают разрыв с американскими, оставаясь значительно дешевле в использовании, пишет CNBC.

Недавние разработки китайских компаний DeepSeek и Z.ai всё чаще рассматриваются как конкурентоспособные по сравнению с передовыми системами от Anthropic и OpenAI — американские лаборатории сейчас поднимают цены, из-за чего у клиентов неожиданно растут затраты. Доля токенов, используемых американскими компаниями при работе с китайскими моделями на платформе OpenRouter, с 8 февраля пребывает выше 30 %, и к настоящему моменту достигла 46 % — для сравнения, в предыдущие 12 месяцев средний показатель составлял 11 %, а в первой половине года вообще был 4,5 %.

Пока американские власти пытаются регулировать разрабатываемые в стране передовые модели ИИ и стремятся ограничить быстрое внедрение зарубежных систем, местные компании всё чаще выбирают китайские модели с открытыми исходным кодом и весами. OpenAI пообещала ограничить доступность своих моделей последнего поколения, Anthropic удалось добиться снятия запрета на Mythos и Fable. Если раньше американские компании в первую очередь стремились просто внедрить ИИ в рабочий процесс, то сейчас они пытаются быть и более экономными.

Бизнес использует ИИ для создания новых продуктов и повышения производительности труда; инженеры всё чаще экспериментируют с открытыми системами, наиболее эффективные из которых разрабатываются в Китае. В отличие от конкурирующих продуктов OpenAI, Anthropic и Google открытые модели можно свободно модифицировать в соответствии со своими потребностями. На платформе Vercel зафиксирован рост токенов от китайских DeepSeek и Z.ai. Разработанная Z.ai модель GLM 5.2 быстро нашла своего пользователя: за первую полную неделю после выхода ежедневный объём токенов вырос примерно в 27 раз, а число клиентов подскочило в 80 раз. Решающую роль в выборе играет цена, сообщили в администрации Vercel: китайские обходятся «на 60–90 % дешевле», чем ведущие системы от OpenAI и Anthropic.

На платформе ИИ-агентов для регулируемых отраслей лидируют по-прежнему OpenAI ChatGPT и Anthropic Claude, но и там Z.ai GLM 5.2 уже входит в пятёрку. Оставаясь значительно дешевле в обслуживании, по качеству работы они приближаются к американским лидерам рынка, отставая от них, по оценкам, на шесть–девять месяцев. В одном из важнейших тестов на работу ИИ-агентов Z.ai GLM 5.2 отстала всего на 1 п.п. от мощнейшей Anthropic Opus 4.8.