Акции SpaceX вошли в индекс Nasdaq 100 — аналитики рекомендуют их к покупке почти единогласно

В конце прошлого месяца стало известно, что акции новоиспечённого эмитента SpaceX попадут в состав биржевого индекса Nasdaq 100 по ускоренной программе, в очередной раз доказывая исключительность бизнеса, контролируемого Илоном Маском (Elon Musk). В назначенное время акции SpaceX действительно попали в этот индекс, а ведущие аналитические агентства начали наперебой пророчить им светлое будущее.

Акции SpaceX завершили торги в понедельник на отметке около $160 за штуку, а эксперты Morgan Stanley выражают уверенность, что их курсовая стоимость имеет все шансы вырасти до $300. Для компании, которая остаётся убыточной, и при прочих равных условиях не должна была попасть в состав индекса Nasdaq 100 так скоро, это довольно смелая оценка, но прочие источники также разделяют оптимизм Morgan Stanley, пусть и в меньшей мере.

RBC и Banco BTG Pactual ориентируют клиентов на курсовую стоимость одной акции SpaceX на уровне $225, UBS называет чуть меньшую сумму ($210), а Goldman Sachs ограничивается $205. Самые скромные прогнозы из приведённых на страницах сайта Bloomberg принадлежат Stifel ($190) и New Street Research ($175). По мнению представителей Morgan Stanley, бизнес SpaceX по предоставлению адаптированных под нужды клиентов ИИ-серверов обеспечивает вполне здоровую бизнес-модель даже с учётом развития так называемых neocloud — провайдеров облачных услуг «новой формации». Кстати, аналитики Arete Research вообще считают, что курс акций SpaceX вполне может достичь $401 за штуку.

С другой стороны, в отношении американских компаний аналитики в целом считают уместным давать рекомендации к покупке довольно часто. Например, в выборке из 3000 крупнейших компаний из США подобные рекомендации применимы в 63 % случаев, тогда как продавать эти ценные бумаги аналитики рекомендуют лишь в 4,2 % случаев. Как уже отмечалось, включение акций SpaceX в индекс Nasdaq 100 технически откроет к ним доступ гораздо большему количеству покупателей, на данном этапе это создать хорошие условия для роста их курсовой стоимости. В индекс Russell 1000 акции SpaceX попали ещё в конце прошлого месяца, буквально через две недели после IPO. В совокупности с Nasdaq 100, это должно привлечь спрос на эти акции в объёме $5,4 млрд, как считают аналитики Bloomberg Intelligence. В индекс S&P 500 акции компании попасть пока не могут, поскольку его оператор не стал пересматривать правила в сторону смягчения, как это произошло с Nasdaq 100.