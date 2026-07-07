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Суд отверг попытку Илона Маска избежать ответственности по делу о покупке Twitter

В марте этого года Федеральный суд присяжных в Калифорнии встал на сторону инвесторов в споре с Илоном Маском (Elon Musk), которого те обвинили в манипуляциях при подготовке сделки по покупке Twitter в 2022 году, приведших к убыткам для продавцов акций компании. Маск пытался оспорить это решение в суде, но недавно его ходатайство отвергнуто окружным судьёй Чарльзом Брейером (Charles Breyer).

Источник изображения: Unsplash, Kelly Sikkema

Источник изображения: Unsplash, Kelly Sikkema

Одновременно, как отмечает Reuters, судья отклонил ходатайство Маска об отклонении группового иска в его адрес со стороны инвесторов, а заодно удовлетворил их исковые требования в отношении выплаты компенсации, рассчитанной за период рассмотрения дела. «Даже если выступающий публично человек поменял своё мнение или почувствовал сожаление о сделке, такие сомнения не дают ему право лгать аудитории инвесторов», — говорится в постановлении судьи.

Истцы по исходному иску обвиняют Маска в манипуляциях, направленных на снижение стоимости сделки по покупке социальной сети Twitter, за которую он изначально пообещал выложить $44 млрд. Чтобы снизить стоимость активов социальной сети, Маск пытался внушить общественности мысль, что она наводнена спамом и ботами, как считают представители истцов. Последним пришлось продавать акции Twitter по заниженным ценам и нести убытки, как упоминается в материалах дела. Представители истцов оценивали ущерб в $2,6 млрд.

В мае 2022 года Илон Маск двумя своими заявлениями со страниц Twitter ввёл окружающих в заблуждение относительно своих истинных намерений, как признал суд. Во-первых, 13 мая он заявил, что покупка Twitter временно отложена, после чего акции компании за две торговые сессии подешевели на 18 %. Во-вторых, 17 мая Маск заявил, что доля ботов на страницах Twitter значительно превышает 20 %, и на таких условиях сделка по покупке компании не может быть завершена. Судья Брейер постановил, что первый твит Маска содержал признаки существенной фальсификации, а присяжные могли определить, что у него был мотив для выхода из сделки, который подтолкнул миллиардера к использованию темы с ботами для реализации своих намерений. Второй твит Маска не оказал существенного влияния на фондовый рынок, а потому привлечь его к ответственности по данному заявлению не представляется возможным, по мнению судьи.

Также Брейером были отвергнуты доводы Илона Маска о попытках суда присяжных подтрунивать над ним, используя излюбленное миллиардером сочетание цифр «420». Судья заявил, что доказательств предвзятого отношения присяжных к Маску нет, поскольку они не только оживлённо обсуждали суть дела на протяжении четырёх дней, но и отчасти согласились с позицией Маска по некоторым вопросам.

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Теги: судебное разбирательство, суд, сделка, илон маск, twitter x
судебное разбирательство, суд, сделка, илон маск, twitter x
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