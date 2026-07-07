State of Decay 3 сможет обойти стороной Game Pass, несмотря на финансирование от Xbox

Новый статус освободит сиэтлскую студию Undead Labs, известную по франшизе зомби-экшенов с элементами выживания State of Decay, от некоторых наложенных ранее Xbox обязательств.

Напомним, в рамках стартовавшей накануне масштабной реструктуризации Xbox продаст Undead Labs неизвестному покупателю. Студия при этом продолжит работу над State of Decay 3 совместно с американским плаформодержателем.

Кто именно стал новым владельцем Undead Labs, Xbox пока не раскрывает. По данным осведомлённого о планах Microsoft информатора издания Game File, подробности сделки прояснятся до конца лета.

Как добавляет Game File, соглашение предполагает дальнейшее финансирование State of Decay 3 из кармана Xbox, но не обязывает нового владельца Undead Labs выпускать игру в Game Pass, что планировалось изначально.

State of Decay 3 позиционируется как игра про выживание в открытом мире, где много лет назад зомби-апокалипсис чуть не стёр людей с лица Земли. Зомби всё ещё угрожают человечеству, и задача игроков — помочь уцелевшим остаться в живых.

State of Decay 3 была представлена шесть лет назад и лишь недавно взяла курс на релиз. Премьера ожидается в 2027 году на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Помимо Undead Labs, Xbox продаст студию Ninja Theory (серия Hellblade) и отпустит Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight) и Double Fine (Psychonauts 2). Судьба Arkane Studios (Marvel’s Blade, Dishonored) под вопросом.