Создатели Hitman и 007 First Light закроют офис в Стамбуле на благо онлайновой ролевой игры Project Fantasy

Разработчики из независимой датской студии IO Interactive (007 First Light, серия Hitman) объявили о последствиях недавнего изменения в процессе разработки онлайновой фэнтезийной RPG под кодовым названием Project Fantasy.

Напомним, в начале июля Project Fantasy оставил без финансирования внешний партнёр IO Interactive. Им оказалась Xbox, в рамках масштабной реструктуризации перенаправляющая инвестиции на более приоритетные проекты.

Как стало известно, вслед за разрывом отношений с партнёром IO Interactive вернула себе права на Project Fantasy и соответствующую интеллектуальную собственность. Студия продолжит разрабатывать и финансировать игру своими силами.

На фоне этого IO Interactive пришлось искать «новый баланс» для долгосрочного будущего. Студия сосредоточится на ключевых внутренних проектах, нежели партнёрских разработках и потенциальных мобильных ответвлениях.

Также в рамках адаптации к «новой реальности» IO Interactive закроет открытое в 2023 году отделение в Стамбуле и уволит ряд сотрудников. Масштаб сокращений не уточняется, но руководство пообещало поддержать затронутых.

«Это сложные, но необходимые решения для гарантии долгосрочного будущего IO Interactive как одного их немногих по-настоящему независимых разработчиков и издателей, а также предоставления Project Fantasy наилучшей основы для успеха под нашим руководством», — заверила студия.

IO Interactive анонсировала Project Fantasy в феврале 2023 года и до сих пор не устроила ни одной демонстрации игры. Обещают невиданное для IOI приключение, знакомые элементы и обширную пострелизную поддержку.