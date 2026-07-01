Xbox оставила без финансирования фэнтезийную ролевую игру Project Fantasy от создателей Hitman и 007 First Light

Вышедший недавно шпионский боевик 007 First Light стал для разработчиков из IO Interactive (серия Hitman) большим успехом, однако независимую датскую студию всё равно настигли увольнения.

Сокращения стали результатом разрыва отношений с внешним партнёром Project Fantasy (кодовое название) — анонсированной IO Interactive в феврале 2023 года онлайновой фэнтезийной RPG.

Ситуация вынудила IO Interactive «адаптироваться к новой реальности» и её краткосрочным последствиям, включая «кадровые решения». От разработки Project Fantasy студия, впрочем, отказываться не собирается.

«Project Fantasy — это игра, мир и [интеллектуальная собственность], которые мы безмерно любим и однозначно [не бросим] ни сейчас, ни в будущем. Эта замечательная вселенная обязательно увидит свет», — заверили в IO Interactive.

Что касается партнёра, который оставил Project Fantasy без финансирования, то им оказалась Xbox. Впервые об этом стало известно из утечки судебных документов по делу Федеральной торговой комиссии США против Microsoft.

«Мы не сокращаем наши инвестиции в игры. Планируем вложить в контент примерно столько же, сколько в прошлом году. Меняется лишь то, куда мы инвестируем и какие проекты поддерживаем», — заявил представитель Microsoft агентству Bloomberg.

Помимо отзыва финансирования сторонних проектов, Xbox готовит массовые увольнения и закрытие/продажу как минимум пяти студий. Предполагается, что о сокращениях объявят на следующей неделе, 6 июля.