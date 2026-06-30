Журналисты раскрыли масштаб будущих увольнений в Xbox — под угрозой закрытия оказалась даже Arkane Studios и её Marvel’s Blade

Издание The Verge со ссылкой на осведомлённых о планах Microsoft информаторов сообщило о ещё одной потенциальной жертве инициированной гендиректором Ашей Шармой (Asha Sharma) перезагрузки бизнеса Xbox.

По данным The Verge, вместе с Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight), Double Fine Productions (Psychonauts 2), Ninja Theory (серия Hellblade) и Undead Labs (серия State of Decay) руководство Xbox раздумывает закрыть Arkane Studios.

Французская студия, наиболее известная по Deathloop и дилогии Dishonored, сейчас разрабатывает сюжетный экшен Marvel’s Blade. Проект в случае закрытия Arkane Studios свет уже не увидит.

Как передаёт The Verge, Marvel’s Blade должна была выйти в 2026 году, но оказалась перенесена на конец 2027-го (об этом стало известно прошлым летом). Игра также якобы выходит за рамки установленного бюджета.

В соответствии с отчётами Bloomberg и GamesBeat оказавшиеся под угрозой студии Xbox смогут избежать закрытия, если у них получится найти покупателя. Источники The Verge предупреждают, что подобные переговоры могут занять месяцы.

Помимо потенциального закрытия пяти студий, Microsoft готовит массовые увольнения в большинстве подразделений Xbox — работу потеряют от 500 (если студии не закроют) до 1000 сотрудников (если закроют). Сокращения начнутся 6 июля.

Предполагается, что это будет самая большая волна сокращений в истории платформодержателя. По словам Шармы, на пути к оздоровлению бизнеса Xbox команде придётся принять ряд непростых решений.