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State of Decay 3 может не выйти — Undead Labs оказалась под угрозой закрытия

Инициированная гендиректором Ашей Шармой (Asha Sharma) перезагрузка бизнеса Xbox грозит обернуться массовыми увольнениями и закрытием студий. К списку потенциальных жертв реорганизации присоединился ещё один коллектив.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Речь идёт о сиэтлской студии Undead Labs, известной по франшизе зомби-экшенов с элементами выживания State of Decay. За восемь лет с продажи Microsoft (сделка состоялась в 2018 году) разработчики не выпустили ни одной игры.

В настоящее время Undead Labs трудится над State of Decay 3. Триквел был представлен шесть лет назад и лишь недавно взял курс на релиз. Премьера ожидается в 2027 году на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass.

По данным издания GamesBeat, Undead Labs находится под угрозой, однако ведёт переговоры с руководством Xbox о выкупе компании. Если покупатель не найдётся, работы лишатся около 110 сотрудников.

Ранее сообщалось, что в аналогичной ситуации оказались канадская студия Compulsion Games (Contrast, We Happy Few, South of Midnight), американская Double Fine Productions (Psychonauts 2) и британская Ninja Theory (серия Hellblade).

Как подчеркнули в GamesBeat, увольнения затронут и другие подразделения Xbox, включая Blizzard Entertainment и Bethesda Softworks. Предполагается, что это будет самая большая волна сокращений в истории платформодержателя.

В апреле Xbox снизила стоимость Game Pass и отказалась от новых Call of Duty на релизе в подписке, а на прошлой неделе объявила об очередном подорожании консолей Xbox Series X и S — теперь сразу на $100–$150.

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Теги: state of decay 3, undead labs, xbox game studios, экшен
state of decay 3, undead labs, xbox game studios, экшен
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