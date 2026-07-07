Успех Kingdom Come: Deliverance 2 не помог актёру озвучки Яна Птачека пробиться в игровую индустрию, но открыл дорогу в стримеры

Дворянин Ян Птачек оказался одним из самых запоминающихся персонажей в дилогии Kingdom Come: Deliverance от Warhorse Studios, и не в последнюю очередь благодаря озвучке. Однако игровой индустрии этого оказалось недостаточно.

Британский актёр Люк Дейл (Luke Dale), подаривший Яну Птачеку голос и внешность в Kingdom Come: Deliverance и Kingdom Come: Deliverance 2, в разговоре с Firezide Chat рассказал о своём печальном резюме в игровой индустрии.

«Хотел бы я сказать, что моя работа в Kingdom Come 2 и тот факт, что в неё сыграли миллионы, привело к новым ролям [в игровой индустрии для меня], но это не так», — посетовал Дейл.

По словам Дейла, сотрудники Warhorse оказались «настоящими сокровищами», которые верили в актёра и поддерживали его на протяжении всего процесса: «Но индустрии в целом никогда не было до меня дела».

После Kingdom Come: Deliverance актёр сыграл незначительную роль в Battlefield 5 (2018) и одного из персонажей вышедшего прошедшей весной симулятора потасовок в тавернах Tavrn’s Takedown — Naheulbeuk для VR.

Разочарование игровой индустрией привело Дейла на Twitch, где актёр сплотил вокруг себя преданное сообщество (72 тыс. подписчиков) и стримит популярные игры вроде Gears of War: Reloaded, Inside, Until Dawn и других.

«Если это приведёт к новой актёрской работе — отлично. Но рассчитывать на это я не буду. Люди хотят, чтобы я стримил, и я могу построить сообщество здесь, если буду усердно работать. Так я и сделал, и всё получилось замечательно», — доволен Дейл.